Biden'dan 'Soğuk Savaş' açıklaması

“ÇATIŞMAYI İSTEYEN SADECE RUSYA OLMUŞTUR”





40’tan fazla ülke milyarlarca dolarlık para ve ekipman desteğinde bulundu. Amaçları Ukrayna’nın kendisini savunmakta yardımcı olmaktı. ABD müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte NATO topraklarına olası saldırılardan caydırmak amacıyla Moskova’ya çok ağır bir bedel ödetmiş ve ödetmeye devam edecektir.





“BM’NİN DAHA KATILIMCI OLMASININ ZAMANI GELMİŞTİR”





Amerika Zirvesi’nde sığınmacılar için önemli anlaşmalara imza attık. 9 Arap ülkeyle birlikte çok önemli tarihi bir anlaşmaya imza attık. ABD yeni bir diplomasi döneminin de kapısını açıyor.





“YAPTIRIMLARIMIZ AÇIK BİR ŞEKİLDE RUSYA GIDA VE GÜBRE İHRAÇ ETMESİNE İZİN VERİYOR”





ABD, rekabette bulunduğumuz rakiplerimizle birlikte çalışmaya hazırdır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bile biz rakiplerimizle çalışmaya hazırız. İklim değişikliği krizinden, bununla mücadeleden uzaklaşmak tüm dünyaya zarar verir. ABD ile Çin arasında net rekabet var.





“ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ”





Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna işgaline de değinen ABD Başkanı Joe Biden'ın “Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Çatışma istemiyoruz, Soğuk Savaş istemiyoruz." ifadelerini kullandı.Biden, "Kremlin de sahte sözde referandumlarla Ukrayna’nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM’nin Sözleşmesi’ne temelden aykırı” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, "Kremlin sahte bir referandum düzenliyor" dedi. Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitabında; “Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Kremlin de sahte sözde referandumlarla Ukrayna’nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM’nin Sözleşmesi’ne temelden aykırı” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta düzenlenen BM 77. Genel Kurulu’na hitap etti. Biden’ın konuşmasının satır başları şöyle:Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Kremlin’de sahte sözde referandumlarla Ukrayna’nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM’nin Sözleşmesi’ne temelden aykırıdır.Putin harekete geçmek zorunda olduğunu iddia ediyor. Rusya’nın tehdit altında olduğunu iddia ediyor. Ancak hiç kimse Rusya’yı tehdit etmemiştir. Çatışmayı isteyen sadece Rusya olmuştur.ABD muazzam boyutta askeri ve insani yardım ortaya koydu Ukrayna’ya doğrudan ekonomik yardımda bulundu. 25 milyar dolardan fazla yardımda bulunduk.Bu kurumun daha katılımcı olmasının zamanı gelmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin üyeleri, sürekli BM şartlarını korumalı, sıra dışı durumlar haricinde veto haklarını kullanmamalıdırlar. Çünkü ancak BM Güvenlik Kurulu güvenilir ve inanılır olacaktır. Bu sebeple Konsey’in tüm daimi ve geçici üyelerinin arttırılmasını desteklemektedir. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerin de BM Güvenlik Konseyi’nde kalıcı üye olabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Gıda krizi konusunda da 93 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. 40 milyon kişilik bir artış var. 2,9 milyar dolarlık küresel gıda güvenliği destek paketini açıklamaktan onur duyuyorum. Rusya da biz bunlarla uğraşırken gıda krizini Rusya’ya yönelik yaptırımlardan dolayı olduğu yalanını yaymaya devam ediyor. Yaptırımlarımız açık bir şekilde Rusya gıda ve gübre ihraç etmesine izin veriyor. Bu konuda hiçbir kısıtlama yok. Bu Rusya’nın savaşı ve gıda güvenliği sorunlarını da Rusya’nın savaşı bitirmesiyle bitirebiliriz. Buradaki BM Genel Sekreteri’nin liderliği ile vermiş olduğumuz çabalarla Karadeniz’den Ukrayna tahılının çıkarılması için önemli bir projeye imza atıldı.Çatışma istemiyoruz, Soğuk Savaş istemiyoruz. Hiçbir ulustan ABD ile başka bir ortağımız arasında seçim yapmasını istemiyoruz. ABD özgür ve serbest bir dünya için çalışmayı sürdürecektir.Tayvan Boğazı'nda çatışmayı engellerken Çin politikasına da bağlılığımızı sürdüreceğiz. Statükonun taraflardan hiçbiri için değişmesini istemiyoruz. Afrika’da Etiyopya’da güvenliğin sağlanması, 6 milyonun kişinin siyasi baskı tehdidiyle ülkeden ayrıldığı Venezüella’da adil seçimlerin geri gelmesi için çalışacağız.