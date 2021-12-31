Samanyolu Haber /Dünya / Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı /31 Aralık 2021 08:06

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde tanrı tarafından göreve çağrıldığını söyleyen bir kişi Başkan Joe Biden'la birlikte görevdeki sorumluları öldürmek üzere Beyaz Saray'a giderken yakalandı.

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Iowa'da görevli polisler tehlikeli sürüş nedeniyle 21 Aralık'ta bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Kuachua Brillion Xiong'un tüfek ve dolu şarjörler taşıdığı belirlendi.

Araçta arama yapan polis, Başkan Joe Biden ve tıbbi danışmanı Anthony Fauci'nin de yer aldığı bir 'hedef listesi' buldu. Araçta ayrıca üstünde 'Xiong'un cenaze masrafları' notu yer alan bir miktar para da bulundu.

ABD gizli servisinden bir ajana konuşan Xiong, 'tanrı tarafından Beyaz Saray'daki şeytanlarla mücadele görevine çağrılana kadar kimliğini gizli tutmak için bir bakkalda çalıştığını' söyledi.

18 Aralık'ta Beyaz Saray'a doğru yola çıktığını anlatan zanlı, öldüreceği kişilerin listesini yapmak için telefonuna TikTok uygulaması indirdiğini anlattı.

Zanlı ifadesinde ayrıca Beyaz Saray'a nasıl girmeyi planladığına dair yaptığı planın detaylarını da itiraf etti.

Telefonu inceleyen yetkililer, 'hedef listesi' olarak yaklaşık yüz videonun bulunduğunu belirledi. Listede Eski ABD başkanı Barack Obama, tıbbi danışman Dr. Anthony Fauci ve Facebook'un patronu Mark Zuckerberg gibi isimlerin yer aldığı tespit edildi.

Serbest bırakılması halinde görevini tamamlamak üzere Beyaz Saray'a gideceğini söyleyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı Sonraki Haber >>

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:31:07