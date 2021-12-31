Samanyolu Haber /Spor / 'Testim 250 kez pozitif' diyen Fransız tenisçi, küfürlü mesaj paylaştı /31 Aralık 2021 07:57

'Testim 250 kez pozitif' diyen Fransız tenisçi, küfürlü mesaj paylaştı

Avustralya Açık öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Fransız tenisçi Benoit Paire, sosyal medyadan küfürlü mesaj paylaştı.

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Daha önce de iki büyük turnuva öncesi Covid-19'a yakalanan tenisçi, Instagram'da "Benim adım Benoit Paire. 250. kez Covid testim pozitif çıktı!! Dürüst olmak gerekirse artık bu Covid 'b.kla' uğraşamam. Covid yüzünden burnum aktı. Dünyanın öbür ucunda bir otel odasında geçirdiğim tüm bu karantina yüzünden zihnen iyi hissetmiyorum." şeklinde yazdı.

Aşılarının tam olduğunu belirten dünya 46 numarası tenisçi, "Geçen yıl zordu ve bu yıl da aynı şekilde başlıyor" dedi.

32 yaşındaki tenisçinin 22 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağına karantina süresinin sonunda karar verilecek.

Kortta tükürünce Tokyo Olimpiyatları'na gidemedi

Paire, 2020'deki ABD Açık'taki ilk maçından birkaç gün önce Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra turnuvadan çıkarıldı.

Melbourne uçuşunda bir kişinin Covid-19 olduğunun anlaşılması sonrası da Avustralya Açık'tan önce 14 günlük zorunlu karantinada kaldı.

'Agresif davranışlarıyla' bilinen tenisçi ilk turda elenince, turnuvayı "b.k" olarak nitelendirdi. Paire, sahada tükürmek ve diğer kabahatleri nedeniyle Fransa'yı Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmesi yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Rafael Nadal ve Rus Andrey Rublev'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Roger Federer ve Stan Wawrinka da Avustralya Açık'a sakatlıkları nedeniyle katılmayacak.
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