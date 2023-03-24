Bild: Özil'in çöküşü Erdoğan ile verdiği fotoğraftan sonra başladı













Süper Lig’de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, bu sezon yaşadığı sakatlıkların ardı arkası kesilmeyince kariyerine nokta koyma kararı aldı. Sosyal medyadan yaptığı duyuru ile futbol serüvenini sonlandırdığını söyleyen Özil, son dönemde yaşadığı sakatlıkların bu kararda etkisi olduğunu söyledi.Sözcü'nün aktardığına göre Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Özil’in 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafın etkisine dikkat çekerken "Bu fotoğraf olmasaydı Mesut Özil’in vedası nasıl olurdu?” ifadelerini kullandı.Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası kazanan yıldız oyuncunun Twitter mesajıyla kariyerine nokta koymasını ‘hüzünlü bir son’ olarak nitelendiren Bild, Erdoğan ve Özil’in fotoğrafı sonrasında yaşananları hatırlattı.2018 Dünya Kupası öncesinde Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Özil, birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınladı. Haberde Erdoğan için ‘insan haklarını ayaklar altına alan’ tanımı yapılırken, Özil’in Erdoğan’a ve partisine olan sempatisinden bahsedildi.Bild, Özil’in kariyerine olumsuz yansıyan olayları şu şekilde sıraladı:Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında teknik direktör Joachim Löw ile arası açılan Özil, 2018 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Almanya formasını 92 kez giyen ve 23 gol atan Mesut Özil, yaşanan gerilim sonrası 22 Temmuz 2018’de milli takımı bıraktığını açıkladı. Sosyal medyadan yayınladığı mesajda, Almanya Futbol Federasyonu hakkında zehir zemberek sözler sarf etti ve daha sonra Löw’le barıştı.2010-13 yılları arasında forma giydiği Real Madrid’den talep ettiği maaş, kulüp yönetimine fazla gelince Cristiano Ronaldo’nun araya girmesine rağmen Arsenal’e transfer olmak zorunda kaldı.2013-2021 yılları arasında Arsenal’de oynayan Özil, takımın en çok kazanan futbolcusuydu. Covid-19 döneminde, yaklaşık 20 milyon euroya yaklaşan maaşında indirim yapmak istememesi, Arsenal hikayesinin de sona ermesine neden oldu. Kulüpten ayrılana kadar A takımla antrenman yapılmasına izin verilmedi ve Türkiye’ye döndü.Önce Fenerbahçe, ardından Başakşehir’de hayal kırıklığı yaratan performanslar sergiledi. Şubat ayında, emekli olmayı planladığı haberlerini kabul etmemişti ancak, gerçeklerden kaçamadı. Harika bir futbolcunun üzücü bir vedası yaşandı.