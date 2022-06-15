Bill Gates: Yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ‘yüzde 100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ‘yüzde 100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi.





Microsoft’un kurucusu ve teknoloji milyarderi Bill Gates, birçok altcoin projesinin yer aldığı NFT'lerle ilgili yapılan yatırımların aşırı yüksek fiyatlandırılmış varlıkların bile onları satın alacak daha büyük aptalların bulunduğuna dayanan finansal bir konsept olan 'büyük aptal kuramına' dayandığını ifade etti.





TechCrunch'ın önderliğinde iklim değişikliği konulu bir etkinlikte konuşan Gates, yatırım için çiftlik veya fabrika gibi maddi veya somut ürünleri olan varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini belirterek, NFT yatımlarının yüzde 100 daha büyük aptal kuramına dayandığını vurguladı.



