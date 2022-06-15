Samanyolu Haber /Gündem / Tartışmalara neden olan madde de komisyondan geçti /15 Haziran 2022 23:57

Tartışmalara neden olan madde de komisyondan geçti

Medya yoluyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilmesinin yolunu açan maddenin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Meclis Adalet Komisyonu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren kanun teklifi üzerindeki görüşmelerde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yer aldığı 29. madde de kabul edildi.

AKP ve MHP'li milletvekillerini imzasıyla hazırlana 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Komisyonda, kanun teklifinin, "gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayanlara hapis cezasını" düzenleyen maddesi tartışıldı.

"BASIN, BASKI VE TEHDİT ALTINA TUTMAK İSTENİYOR"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu, iktidarın, seçim sathı mahallinde korku iklimi oluşturarak insanların muhalefet yapmasını engellemeyi ve muhalefet yapanları sindirmeyi amaçladığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek "Düzenlemenin amacı basını baskı, tehdit altında tutmak. Bir ülkede basın baskı altındaysa o ülkede siz demokrasiyi ayakta tutamazsınız." dedi. İktidarın, muhalif basını susturmayı istediğini belirten Zeybek, "Bunun demokrasiyle bir ilgisi yok, bu ancak diktatörlük olan ülkelerde olur. Bu maddeyi tamamen çekin." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ise yakasına "sosyal medyama dokunma" yazılı kırmızı kurdele taktı. Kanun teklifinde muğlak ifadelerin bulunduğunu dile getiren Altıntaş, "Avrupa Birliği'nde platformların vatandaşı yanıltmasından korumak esas alınmış, bizde ise vatandaşı yayın yapmaktan korkutmak esas alınıyor. Bu düzenleme, gençliğe yapabileceğimiz ciddi bir engel olur" dedi.
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