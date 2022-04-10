Samanyolu Haber /Gündem / "Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi'' /10 Nisan 2022 21:12

"Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi''

Son başbakan olan ve AKP içinde birçok farklı görevde bulunan Binali Yıldırım ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. AKP Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu tarafından ortaya atılan iddiada şu ifadeler yer aldı: "Baskı neticesinde İstifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde müdür bey bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri,(o dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya)"

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Binali Yıldırım için Türk Telekom istihdamı konusunda bir iddia gündeme geldi. Eski AKP Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu tarafında ortaya atılan iddiadaşu ifadeler yer aldı: "Baskı neticesinde İstifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde müdür bey bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri,(o dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya)"

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre eski AKP Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu, eski başbakan Binali Yıldırım ile Orhan Atalay’ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Tahiroğlu, paylaşımında Yıldırım için "Baskı neticesinde İstifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde müdür bey bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri,(o dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya)" dedi.

Sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ile Orhan Atalay’ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tahiroğlu, Yıldırım'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönem için ''O dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi'' dedi.

Yıldırım'ın kurum içerisinde akrabalarına sahip çıktığını söyleyen Tahiroğlu, “Resimdekilerden birisi beni işimden eden o dönemin Telekoma tepeden inme getirip atadığı üst düzey akrabalarına sahip çıkan ve bana yaptıkları baskı neticesinde İstifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde Müdür bey bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri,(o dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya) eski ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'' diye yazdı.

''SÖZDE DAVA ADAMI''

Tahiroğlu, AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay için ise şu ifadeleri kullandı: ''Bir diğeri bizimle dava diye yola çıkıp daha sonra yolda bulduğu ne idüğü belli olmayan adamlarla yoluna devam edip bizi yüzüstü bırakan sözde dava adamı Ardahan'ın Milletvekili Orhan Atalay bir araya gelmişler Ardahan'a bir şeyler yapmak maksadıyla görüşmüşler bu adamlar biribirine ne kadar yakışmışlar görüyormusunuz! İkiside hizmet ve dava adamı,ikisi de bu büyük davanın yılmaz yolcuları! Bu millet artık bu numaraları yemiyor...Bu ikisi hakkında başka söz söylemeye gerek yok. Bu ikili hakkında yazılacak çok şey var ama edebim elvermiyor artık...Burada Kars Milletvekili Ahmet Arslan'da olmalıydı ekip tamamlanmış olurdu. Bu ikili yarın birgün hesap gününde yaptıkları yanlışların hesabını o yüce yaradana nasıl verecekler onu çok merak ediyorum.Çünkü ben o ekmeği kazanmak için ne kadar emek vermiş yıllarımı harcamıştım hepsi boşa gitti bu adamların yüzünden...İnsan emeğine saygısı olmayan insanlardan bu memlekete bir hayır gelmez.NOKTA''

Tahiroğlu'nun paylaştığı fotoğraf ise şöyle:

 
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