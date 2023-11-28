Binance CEO’su için yurt dışı çıkış yasağı

ABD’de federal yargıç, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yöneltilen kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal suçlamalarını kabul eden şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao’un ülkede kalması gerektiğine karar verdi.





Seattle’daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Changpeng Zhao’nun, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) dönmemesi gerektiğine hükmetti.





ABD hükümeti, geçen hafta, Binance’in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı.





Changpeng Zhao, ABD hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Binance CEO’luğundan ayrılmayı kabul etmişti.





AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Duruşması 23 Şubat’ta görülecek Changpeng Zhao, 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Avukatları, eski CEO’nun kaçma riski taşıdığına itirazda bulunarak seyahat edebilmesini istemişti.





ABD hükümeti ise BAE ile suçluların iadesi anlaşmasının olmaması nedeniyle Changpeng Zhao’nun ülkeye dönüşünün güvence altına alınamayabileceği görüşünde.





NEDEN CEZA VERİLDİ?

ABD Hazinesi'nden yapılan açıklamaya göre Binance, lisanssız para aktarma işi yürütmek, BSA'yı ihlal etmek ve yasaklanmış işlemler gerçekleştirmek suçlarını kabul etti.





Hazine'den yapılan açıklamada Binance'in Hamas, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Suriye, Kuzey Kore, İran gibi bölgelerdeki kişilere karşı önlem alınmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca teröristlerle ve fidye yazılımı saldırganlarına karşı şüpheli işlemleri önlemeye ve raporlamaya yönelik programların uygulanmadığı belirtildi.





Açıklamaya göre Binance ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle yapılan işlemleri hiçbir zaman bildirmedi. Öte yandan dijital korsanlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık gibi suçlardan elde edilen sanal varlık gelirlerine dönük işlemleri de bildirmedi.





Binance CEO’su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.





Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO’luğundan ayrıldığını duyurmuştu.