Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce bina yıkıldı... Deprem soruşturmalarında sadece 160 kişi tutuklandı /22 Şubat 2023 13:59

Binlerce bina yıkıldı... Deprem soruşturmalarında sadece 160 kişi tutuklandı

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 564 şüpheli tespit edildi, 160 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri etkilediği 11 ilde yıkılan ve imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 564 şüpheli tespit edildi.


Sorumluluğu bulunan 160 şüpheli tutuklanırken, 62 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, 175 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında hala 18 şüpheli bulunurken, 61 kişi hakkında gözaltı, 71 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 11 şüphelinin öldüğü, 6 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. 
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