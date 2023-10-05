Samanyolu Haber /Dünya / Binlerce kişi öldü! BM’den yardım çağrısı geldi /05 Ekim 2023 23:55

Binlerce kişi öldü! BM’den yardım çağrısı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) binlerce kişinin öldüğü Libya'daki sel felaketi sonrası yardım çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

42 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yeni yapılan bir değerlendirmeye göre selin ardından bölge halkının acilen konaklama, koruma, su ve hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, halihazırda 42 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

OKULLAR KAPALI

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakit yardımına da ihtiyaç duyduğu belirtilirken, yaklaşık 100 okulun da hala kapalı olduğu belirtildi.

“GÜVENİLİR FONLAMAYA ,HTİYAÇ VAR”

BM ve ortaklarının sel bölgesinde 125 binden fazla kişiye ulaştığı bildirilen açıklamada, “Bu yardımları sürdürebilmemiz için güvenilir fonlamaya ihtiyacımız var. Libya için acil yardım çağrısının sadece üçte biri fonlanmış durumda.” ifadesi kullanıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel Fırtınası” Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

OCHA tarafından 2 Ekim’de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Binlerce kişi öldü! BM’den yardım çağrısı geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:12