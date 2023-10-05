Suriye’de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı













Sözcü'de yer alan habere göre Suriye’nin PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Rıfat kırsalında teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.DHA’nın haberine göre, saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis’te bulunan hastanelere kaldırıldı.Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef almıştı.Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef almıştı.Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezleri yer almıştı.İki ABD'li yetkili Reuters'e verdiği demeçte, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye'deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söylemişti.İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD'nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını söylemişti.