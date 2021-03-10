BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: ‘3 milyar doz aşı üretebiliriz’

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınında aşı uygulamaları başlasa da vaka ve can kayıpları artıyor. Virüsün mutant versiyonu nedeniyle endişeler yaşanırken, tüm umutlar aşılara bağlanmış durumda. Ancak aşıların üretimi ve tedarikine ilişkin sorunlar yaşanıyor.





Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte önümüzdeki yıl 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretimi gerçekleştirebileceklerini söyledi.





Şahin, “Üretim kapasitemizi daha da artırabiliriz. Bu, talep miktarına ve aşılara ek bir destek gerekip gerekmediğine bağlı bir durum” ifadelerini kullandı.





Şu anda 1,3 milyar dozluk siparişlerinin olduğunu belirten Şahin, “Ek dozları, yani yüz milyonlarca doz temini için devletlerle görüşme halindeyiz” diye konuştu.





BioNTech ve Pfizer, ABD’ye toplamda 300 milyon olmak üzere 200 milyonunun mayıs ayı sonunda, Avrupa Birliği’ne bu yıl içerisinde 500 milyon doz aşı temin edileceğini duyurmuştu.