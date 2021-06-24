BioNTech ve Moderna aşıları için ABD'de kalp iltihabı uyarısı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın Corona virüsü aşıları için bilgi formlarına, ergenlerde ve genç yetişkinlerde nadir görülen kalp iltihabı vakaları hakkında bir uyarı ekleyeceğini açıkladı.





Aşılamadan sonra bildirilen kalp rahatsızlığı vakalarını tartışmak için biraraya gelen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tavsiye grupları, ergenlerde ve genç yetişkinlerde riskin aşılarla bağlantılı olduğunu; ancak aşıların faydalarının riske ağır bastığını bildirdi.





CDC, aşıyı takiben kalp iltihabı görülen hastaların genellikle semptomlardan kurtulduğuna ve iyileştiğine de dikkat çekti.





Sağlık Bakanlığı da ABD’nin önde gelen doktor grupları ve halk sağlığı yetkililerinin desteklediği bir açıklama yayınlayarak, aşıların güvenli ve etkili olduğunu ve kalp yan etkisinin "son derece nadir" olduğunu vurguladı. Açıklamada, ‘’Acil kullanım izni kapsamında aşı almaya uygun olan 12 yaş ve üstü herkesi aşı olmaya şiddetle teşvik ediyoruz" denildi.





Doktorlar ve hastaneler, CDC tarafından miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) semptomlarını izlemeleri konusunda uyarıldı. FDA uyarısı da bu konudaki farkındalığı daha da arttıracak.





FDA yetkilisi Doran Fink, tavsiye kurulu toplantısında, "Mevcut verilere dayanarak, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de aşı yaptıranlar ve yakınları için bilgi formlarında bir uyarı ifadesi garanti edilecektir" dedi.





Kurumun aşı çalışmaları biriminin müdür yardımcısı Fink, FDA'in toplantı sona erdikten sonra uyarıyı eklemek için hızlı hareket etmeyi planladığını söyledi.





CDC son birkaç aydır özellikle genç erkeklerde görülen kalp iltihabı vakalarını inceliyor. İsrail Sağlık Bakanlığı bu ayın başında yaptığı açıklamada Pfizer’ın aşısıyla bu vakalar arasında bağlantı olabileceğini belirtmişti.





CDC Başkanı Rochelle Walensky, geçen hafta Beyaz Saray’daki basın toplantısında tavsiye kuruluna, ABD’de aşı olan 20 milyondan fazla genç bireyin 300’den fazlasında görülen miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) vakalarının ayrıntılarını sunacağını bildirmişti.





Kalp iltihabı vakaları, ikinci aşı dozdan sonraki haftada ve erkeklerde belirgin şekilde daha yüksek görünüyor. CDC, 30 yaşın altındaki kişilerde kalp iltihabı nedeniyle 309 hastaneye yatış tespit etti ve bunların 295'i taburcu edildi.





CDC bu ayın başında yaptığı açıklamada aşılar ve kalp sorunları arasında nedensel ilişki kurmamış ve hala riskleri değerlendirmekte olduklarını kaydetmişti.





Ancak CDC, Corona virüsüne karşı elçi RNA aşılarını olduktan sonra kalp iltihabı görülen genç erkeklerin sayısının beklenenden yüksek olduğunu da belirtmişti. Bu vakaların yarısından fazlasını 12-24 yaş arasındakiler oluşturuyor.





İsrail’deki sağlık yetkilileri her ne kadar aşılama ve kalp iltihabı arasında bağlantı olabileceği sonucuna varsa da Delta varyantı kaygısı nedeniyle ülkede 12-15 yaş arası gençlerin aşılanmasının hızlandırılmasına karar verildi.





Pfizer firmasının aşısının ABD’de 12 yaş ve üstündekilerde kullanılmasına izin verilmişti. Firma ise kalp iltihabı vakalarının genel nüfusta görülenden daha yüksek oranda olmadığını söylüyor. Moderna da aşısıyla kalp iltihabı vakaları arasında nedensel bir ilişki kuramadığını belirtiyor.





CDC verilerine göre ABD’de şu ana kadar 138 milyon kişi Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın elçi RNA aşılarından biriyle, iki doz olarak tamamen aşılanmış durumda. Bu sayede Ocak ayında günlük 300 bin olan vaka artışı, Haziran ayı başında günlük 15 bin seviyesine düştü..





Türkiye de BioNTech ile Haziran sonuna kadar 30 milyon, sonbahara kadar da 120 milyon doz aşı için anlaşma yaptı. Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşıları Corona virüsüne karşı yüzde 90’ın üzerinde koruma sağlıyor.