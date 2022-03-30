Samanyolu Haber /Dünya / Bir 'barış' açıklaması da Rusya'dan: Daha yapılacak çok iş var! /30 Mart 2022 17:47

Bir 'barış' açıklaması da Rusya'dan: Daha yapılacak çok iş var!

Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerine ilişkin henüz bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti ve "daha yapılacak çok iş var" dedi.

SHABER3.COM

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul’da dün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış müzakerelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kiev’in çatışmaları bitirme taleplerini yazıya dökmesinin ve talepleri konusunda daha spesifik olmasının olumlu olduğunu söyledi ancak henüz ciddi bir atılım kaydedilmediğini iletti. Müzakerelere ilişkin detaylı bilgi vermeyen Peskov, görüşmelerin "özel" ve "sessiz" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Rusya’nın henüz "ümit verici” bir gelişme ya da ilerleme gözlemlemediğini ifade etti ve "daha yapılacak çok iş var" dedi.

DW'de yer alan habere göre yapılan açıklamada Rusya’nın doğal gazı ruble karşılığında satma kararının uygulanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu ve Rus bölgelerinin kaderinin başkalarıyla görüşülmesini Rusya anayasasının engellediği belirtildi.

Peskov ayrıca, Ukrayna ile barış görüşmelerini yürüten Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky’nin bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti.

İstanbul’da dün gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya’dan olumlu mesajlar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Rus hükümetinin güven tesis etmek ve müzakerelere devam etmek istediğini açıkladı. Görüşmelerde Rusya, Çernihiv ve başkent Kiev çevresindeki askeri operasyonlarını "büyük ölçüde azaltacağını" açıklamıştı. Ancak Çernihiv bölgesinin valisi,bugün yaptığı açıklamada Moskova'nın buradaki askeri operasyonları azaltacağı mesajına rağmen, saldırılarda bir düşüş görmediklerini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir 'barış' açıklaması da Rusya'dan: Daha yapılacak... Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:08