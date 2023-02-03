Bir çocuk bile Erdoğan'ın üçüncü kez seçilemeyeceğini bir çırpıda söyleyecektir

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına adaylığıyla ilgili tartışmalara eski Yargıtay Birinci Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk da katıldı. Selçuk, Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini söyledi.





ERDOĞAN’A GÖRE HUKUKU DİLE GETİRMEK SKANDAL

Selçuk Karar gazetesindeki değerlendirmesinde Erdoğan’ın “Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Kronometre sıfırlandı dedik. Aklınız neredeydi?” sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuşmalardan da anlaşılıyor ki, cumhurun başına göre, hukuku dile getirmek, -ki onlardan biri de benim- bir ‘bahane,’ hatta ‘skandal;’ kendisini aday yapacak olan da yazılı hukukun kuralları değil, hukuku çiğnemesinde bir sakınca görülmeyen, hatta kışkırtılan ‘halk’tır.





ÖNCE HUKUK MU DENİLECEK?

Demek, anayasa hukuku uzmanlarınca dünyada bir örneği bulunmadığı belirtilen ‘cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi’nin Türkiye’yi güçlükle taşıyıp getirdiği nokta şudur: ‘Önce hukuk’ mu denilecek, yoksa ‘muktedire evet’ mi?”





İLK SINAVI YSK VERECEK

Geçmişteki kararları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’ya (YSK)toplumda güvensizliğin egemen olduğunu hatırlatan Sami Selçuk; “İlk sınavı, elbette yine hukukçular, yani ‘Yüksek Seçim Kurulu’nun yargıçları verecek” dedi.





YSK KENDİNİ YASAMA ORGANI YERİNE KOYDU

Prof. Sami Selçuk ‘yetki gaspı’ olarak açıkladığı uygulamaları şöyle aktardı:





“’Mühürsüz zarflar geçerlidir’ diyerek yürürlükteki bir yasa maddesini eylemli olarak yürürlükten kaldırmışlardı. Bir yasa maddesini eylemli olarak kaldırmak ise, kendilerini Yasama organının ya da Anayasa Mahkemesinin yerine koymak, onların yetkilerini yağmalamak, gasp etmek demekti.





TÜRKİYE 6 YILDIR HUKUKEN DOĞMAYAN BİR SİSTEMLE YÖNETİLMEKTE

Bu ‘yetki gaspı’ ise, hukuksal işlemler açısından hukuk dünyasında en ağır yaptırımı gerektiren bir hukuka aykırılık, kısaca “kesin sakatlık”; yaptırımı da ‘yokluk’tu. Demek oluyor ki, halkoyuna sunulan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ tıpkı kaymakamın verdiği bir ‘tutuklama’ ya da ‘boşanma’ kararı gibi, hukuk dünyasında doğmamıştı. Gerçekten böyle bir kararı, savcı da infaz memuru da nüfus memuru da yerine getiremezdi. Oysa hukuku hiçbir zaman dert edinmeyen Türkiye, altı yıldan bu yana işte hukuk dünyasında doğmayan bu yeni sistemle yönetilmektedir. Bunu ben demiyorum, hukuk diyor.”





MADDE ASLA VE KATA YORUMA AÇIK DEĞİL

Anayasa’nın cumhurbaşkanının seçilme sayısını kısıtlayan 101. Maddesi’nin yoruma açık olmadığına dikkat çeken Selçuk, “Anayasanın ‘sistematik’ine göre ise, bu madde, yürütme organı olan cumhurbaşkanlığı kurumunun statüsünü düzenleyen kesimde yer almaktadır. Bu nedenlerle de ‘temel kural’dır. ‘Sözel (lafzi) yorum’ açısından ise bu madde, asla ve kata yoruma açık değil, tam tersine kesinlikle kapalıdır.





ÇOCUK BİLE 3. KEZ SEÇİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEYECEKTİR

Çünkü yazılı metin apaçıktır. Metni anlamak için hukukçu, hatta ergin bir insan olmaya bile gerek yoktur. Anayasal maddenin sözleri öylesine açıktır ki, lütfen sokağa çıkın ve sorun. İlkokula başlama yaşını, yani 69 ayı (5 yıl 9 ay) doldurmamış bir çocuk bile, birinin ancak iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini, üçüncü kez seçilemeyeceğini bir çırpıda sizlere söyleyecektir.”





ADAY OLABİLMESİ İÇİN TBMM SEÇİM KARARI ALMALI

Sami Selçuk; Anayasa’nın istisnai duruma yer veren 116. Maddesi gereği Erdoğan’ın seçim kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) nitelikli çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda aday olabileceğini vurguladı.