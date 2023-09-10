Bir de bu eksikti: Türkiye’ye kaçan Rus hackerlar dolandırıcılığa başladı

Financial Times’ta yayınlanan haberde, “Türkiye’deki siber suçlular, Rusya’dan gelen hackerlarla iş birliği yapmaya başladı. Binlerce iyi eğitimli yazılım mühendisleri geçen yılın Eylül ayında Putin’in askere çağırması sonrasında Türkiye’ye kaçtı. Türk polisi ve güvenlik uzmanları bunların bazılarının düşük seviyede sanal dolandırıcılık yaptığını söylüyor” denildi.





Rus hackerların Türk hackerlarla ortak çalıştığı ve çalınan kişisel ve finansal verileri kullandığı da belirtildi. Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen iki Türk yetkili Türk polisinin bu hareketliliği soruşturmaya başladığına dikkat çekerken hackerların izlerini silmek için cloaking (perdeyle gizlenme) olarak da bilinen tekniği kullandığını söyledi.





Gazeteye konuşan ve Rusların en çok tercih ettiği şehirlerden biri olan Antalya’da yaşayan bir yetkili, “Bir yıldan kısa bir sürede şikayet ve vaka sayıları çok arttı” dedi. Bir diğer Türk yetkili ise, “Bu yeni oluşan çeteler, Türklere saldırmıyor çünkü yerel polis ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmek istemiyorlar” dedi.





TÜRK HACKERLAR AVRUPA’YA SATIYOR





Financial Times’a konuşan bir siber güvenlik uzmanı, Telegram üzerinden hackerların bazı gruplar oluşturduğunu ve kişisel verileri 50 dolara sattığını belirtti. Rusların Türk hackerlara sattığı bu verileri, Türk hackerların ise özellikle Almanya’daki hackerlara daha yüksek meblağlara sattığı da aktarıldı.





Telegram’daki gruplarda Rusların kripto paraları Türk Lirası’na çevirmek için kullandığı yöntemlerden, Türkiye’den konut alarak Türk vatandaşı olmak için hazırlanan rehberlerin de paylaşıldığı aktarıldı.