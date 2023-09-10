Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu. Program sonrası Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TSK AÇIKLAMASI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bir televizyon programındaki açıklamalarının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, “O konuda parti sözcümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI





Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin adayı kim olacak sorusuna Kılıçdaroğlu, “Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” cevabını verdi.





YAVAŞ ‘NASİPSE OLUR’ DEMİŞTİ





Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Yavaş şu ifadeleri kullanmıştı;





* Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.





*Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.





* Süreç devam ediyor henüz kesin bir şey yok ama eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?





*Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.