Happy (Mutlu), Asya'da vahşi doğada doğan ve 1 yaşındayken yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen 51 yaşında bir Asya fili. 1977'den beri Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor ve şu anda kendi başına dört dönümlük bir alanda bulunuyor.





Pek çok insan Happy'nin Hayvanat Bahçesi'nde olması gerektiği konusunda hemfikir değil. Hatta, 90 farklı ülkeden 1,4 milyon insan, Bronx Hayvanat Bahçesi'nin hücre hapsine son vermesi ve onu bir fil barınağına serbest bırakması için bir Change.org dilekçesi imzaladı. Bu sığınaklar, fillerin daha doğal bir ortamda diğer fillerle özgürce dolaşmasına izin veriyor. İnsanlar gibi fillerin de küçük ve izole alanlarda yaşarken duygusal ve fiziksel sorunlar yaşayabileceği biliniyor.





Bu dilekçenin yanı sıra, #FreeHappy hashtag'i kullanılarak büyük bir kampanya da söz konusu.





Mevcut hayvan refahı yasalarına göre, bir fili küçük bir sergiye hapsetmek kabul edilebilir bir durum. Ancak Happy diğer hayvanlardan biraz farklı. Yapılan deneyler ve araştırmalar, Happy'nin 2005'teki ayna testiyle öz farkındalığı gösterebildiğini buldu. Bu test, büyük bir aynaya bakarken alnındaki beyaz “X” işaretine tekrar tekrar dokunmasını içeriyordu.



