Happy (Mutlu), Asya'da vahşi doğada doğan ve 1 yaşındayken yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen 51 yaşında bir Asya fili. 1977'den beri Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor ve şu anda kendi başına dört dönümlük bir alanda bulunuyor.
Pek çok insan Happy'nin Hayvanat Bahçesi'nde olması gerektiği konusunda hemfikir değil. Hatta, 90 farklı ülkeden 1,4 milyon insan, Bronx Hayvanat Bahçesi'nin hücre hapsine son vermesi ve onu bir fil barınağına serbest bırakması için bir Change.org dilekçesi imzaladı. Bu sığınaklar, fillerin daha doğal bir ortamda diğer fillerle özgürce dolaşmasına izin veriyor. İnsanlar gibi fillerin de küçük ve izole alanlarda yaşarken duygusal ve fiziksel sorunlar yaşayabileceği biliniyor.
Bu dilekçenin yanı sıra, #FreeHappy hashtag'i kullanılarak büyük bir kampanya da söz konusu.
Mevcut hayvan refahı yasalarına göre, bir fili küçük bir sergiye hapsetmek kabul edilebilir bir durum. Ancak Happy diğer hayvanlardan biraz farklı. Yapılan deneyler ve araştırmalar, Happy'nin 2005'teki ayna testiyle öz farkındalığı gösterebildiğini buldu. Bu test, büyük bir aynaya bakarken alnındaki beyaz “X” işaretine tekrar tekrar dokunmasını içeriyordu.
Nonhuman Rights Project (İnsan Olmayanların Hakları Projesi) tarafından bu durum, Happy’nin tutsaklığının yasallığını belirlemek adına yapılan habeas corpus hakları duruşmasında mahkemelere sunduğu kanıtların bir parçasıydı. Habeas corpus hakları, insanların herhangi bir yasadışı sınırlamaya karşı çıkmasının bir yolu olarak tanımlanabilir.
Proje’nin avukatı Monica Miller, Mayıs ayında Associated Press'e verdiği demeçte, "(Happy) seçimlerini uygulamak ve kiminle olmak istediğine, nereye gideceğine, ne yapacağına ve ne yiyeceğine karar vermekle ilgileniyor" dedi ve ekledi: "Hayvanat bahçesi onun bu seçimlerden herhangi birini kendisinin yapmasını engelliyor."
Bronx Hayvanat Bahçesi, İnsan Olmayanların Hakları Projesi'ne katılmıyor ve onun iyi bakılan ve saygı duyulan bir fil olduğunu, yasadışı bir şekilde hapse atılmamış ya da bir insan olmadığını söylüyor. Bu hafta mahkeme mücadelesinin sonucunda, New York Temyiz Mahkemesi 5-2'lik bir kararla bu davayı reddeti ve kendisinin yasadışı gözaltına alınan bir "kişi" olmadığını söyledi.
Mahkeme kararında, "Fillerin uygun özeni ve şefkati hak eden akıllı varlıklar olduğuna kimse itiraz edemez" denildi. Ancak "emsalimizde veya aslında başka herhangi bir eyalet veya federal mahkemede bulunan hiçbir şey, habeas corpus emrinin insan olmayan hayvanlara uygulanabilir olduğu veya olması gerektiği fikrine destek sağlamaz" açıklaması yapıldı
Ancak karara karşı bazı görüşler de var ve Yargıç Jenny Rivera şunları söyledi: “Yaldızlı bir kafes hala kafestir. Happy, onurlu bir yaratık olabilir, ama onun tutsaklığının onurlu bir yanı yok."