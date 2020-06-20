Samanyolu Haber /Gündem / Bir günde 1.248 kişiye bulaştı /20 Haziran 2020 20:44

Bir günde 1.248 kişiye bulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1.248 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.248 yeni vak'a tespit edildiğini kaydetti. 

Salgında şu ana kadar 4 bin 927 kişi hayatını kaybederken, toplam vak'a sayısı 186 bin 493'e yükseldi.

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Bakan Koca şahsi Twitter hesabında, "Son günlerde vak'a sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46." ifadelerini kullandı.

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