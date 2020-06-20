Bir günde 1.248 kişiye bulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.248 yeni vak'a tespit edildiğini kaydetti.





Salgında şu ana kadar 4 bin 927 kişi hayatını kaybederken, toplam vak'a sayısı 186 bin 493'e yükseldi.





EN FAZLA VAK'A TESPİT EDİLEN ŞEHİRLER





Bakan Koca şahsi Twitter hesabında, "Son günlerde vak'a sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46." ifadelerini kullandı.



