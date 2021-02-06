Bir isim daha Kanal İstanbul bilirkişi heyetinden çekildi

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Karaman İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verdiği dilekçede Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin daha önce görüşlerini beyan ettiğini ve bu yüzden bilirkişilikten çekilme mecburiyeti doğduğunu belirtti. Heyetten ayrılan üçüncü isim olan Prof. Dr. Karaman, TMMOB’un itiraz ettiği isimler arasında yer alıyordu.



TMMOB itiraz dilekçesinde Prof. Dr. Karaman ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:





“Belirlenen heyette yer alan isimlerden Prof. Dr. Abdullah Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Araştırma Komisyonuna Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu ile ilgili beyanlarda bulunmuş ve ‘Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz o ihtişamlı projelerin arkasında emsalsiz başarısızlıklar, acı ve gözyaşı vardır. Kanal İstanbul onların yanında çok masumdur ve bu masumiyeti nedeni ile proje ile gurur duyuyorum. ..projeye karşı olanlar, ÇED raporunu gördükten sonra itirazlarının ve kaygılarının yersiz olduğunu anlayarak projeye, destek verebilirler. Aklıselim bunu gerektirir’ ifadelerini kullanmıştır.”