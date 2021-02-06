Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac'ın etkinlik oranları açıklandı

Türkiye’nin acil kullanım onayıyla uygulamaya başladığı CoronaVac aşısının üreticisi Çinli Sinovac firması, aşının etkinlik oranına dair açıklama yaptı. Aşının hastaneye kaldırılma ve ölümleri engellemede yüzde 100 etkili olduğu bildirilirken enfeksiyonu önlemede ise yüzde 50,65 etkili olduğu belirtildi.





Sinovac tarafından yapılan açıklamada 12 bin 396 kişiyle yapılan deneyde CoronaVac adlı aşının hastaların hastaneye kaldırılmasını ve hayatını kaybetmesini yüzde 100 önlediği ve tıbbi tedavi gerektiren vakaların da yüzde 83,7 oranında önüne geçtiği belirtildi. Ancak aşının hastalığın bulaşmasını önleme oranının yüzde 50,65 olduğu açıklandı.





Deneylerde aşının etki oranının katılımcılara iki doz halinde uygulanmasından 14 gün sonra değerlendirildiği belirtildi. Deneye katılanlar arasında Corona virüslü hastaların tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da bulunduğu vurgulandı.





Sinovac tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de aşının sağlık çalışanları ve genel halk olmak üzere iki aşamada test edildiği ve 29 vakanın analizine göre koronavirüsünü önlemede yüzde 91,25'lik bir etki oranına sahip olduğu bildirildi.





Brezilyalı araştırmacılar Ocak ayı başında CoronaVac aşı denemesinin semptomatik enfeksiyonları önlemede yüzde 50,4 etkili olduğunu gösteren ara sonuçları açıklamıştı.













ÇİN'DE RESMİ OLARAK ONAYLANDI





Öte yandan Sinovac'tan yapılan açıklamada, CoronaVac aşısının Çin'de resmi olarak onaylandığı duyuruldu. CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede onay alan ikinci korona virüsü aşısı oldu.





Tıp dergisi The Lancet'te, aşının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına dair yapılan çalışmaların ara sonuçları yayınlanmıştı. Raporda, CoronaVac'ın 60 yaş üstü yetişkinlerde güvenli olduğuna işaret edilmişti.





ABD’de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları ise geç dönem deneylerinin sonucuna göre aşılarının Corona virüsü enfeksiyonlarını önlemekte yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti. Bu deneyler ABD’de henüz varyantlar yaygınlaşmadan önce yapılmıştı.