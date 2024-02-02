Bir işkence onlarca yargıç: 40 hakim insanlığa karşı suçlu bulundu

Gördüğü baskıya dayanamayarak ülkesini terk eden Çetinkaya, Türkiye hapishanelerinde yaşadıklarını Almanya’daki Warendorf Christuskirche’te şöyle anlattı: “Ölmem için ameliyattan sonra 10 saat çırılçıplak bir odada, doktor ve hemşire olmadan bekletildim.”
Yaşadığı hak ihlallerini CBJ’ye taşıyan Çetinkaya, hukuksuz şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını, bu süreçte görev yapan yargı mensuplarının hukuki sorumluluklarının tespitini talep etti.
CBJ’nin Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK), tutukluluk ve adli kontrol süresince Antalya’da görevli yargı mensupları tarafından verilen kararlarda ağır hukuka aykırılıklar bulunduğu, gerekçesiz oldukları, suçlama ile uyumlu delillendirme ve kişiselleştirme yapılmadığı sonucuna vardı.
İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Yaptığı değerlendirme sonrasında HAAK, incelediği işlem ve kararlarda imzaları bulunanlar hakkında en azından, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK md.109)” ve “İnsanlığa karşı suç (TCK md. 77)” suçlamasıyla suç soruşturması açılması gerektiğine vardı.
HAAK, aynı zamanda isimleri geçen yargı mensuplarının meslekten çıkartmayı gerektiren disiplin cezası almaları ve tazminat hukuku bağlamında mesuliyetlerini gerektirdiği sonucuna vardı.
İŞTE YARGIDAKİ O İSİMLER
Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı – (1). Ramazan SOLMAZ (38544)
Tutuklama Talep Eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili– (2). Sinan TÜR (40905)
Soruşturmayı yürüten ve iddianame hazırlayan Antalya Cumhuriyet Savcısı- (3). Ömer YURDUSEV (41941)
Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):
Silahlı Terör Örgütü Üyeliği
Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Tesebbüs Etme
Tutuklama Kararı Veren Hakim(lik)
Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği: (4). Mutlu ÇAT (41865)
Tutuklama Talep ve Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:
Sosyal medya paylaşımları ekran çıktıları
Zaman Gazetesi bölge temsilciliği yapması
Cihan Haber Ajansı’nda muhabirlik yapması
Benzer suçlamalara muhatap başkaca tutuklu kişiler ile arkadaşlık bağının olması
“Ülkemizde demokrasi yok, diktatörce uygulamalar var” şeklinde görüşleri dile getirmesi,
Bank Asya’da hesabının olması
İkametinde 2 adet Fethullah Gülen’e ait kitap bulunması
Amerika Birleşik Devletlerine gidiş-gelişinin olduğuna dair tespit
İDDİANAME HAZIRLANMA SONRASI
İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler
(Tutuklama talep ve kararında dayanak olarak kullanılan bilgiler- 7.3.2017 tarihli iddianame için)
Bylock kullandığına dair MİT tarafından yapılan belirleme (7.4.2017 tarihli iddianame için)
Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim/Savcılar
Ahmet Cengiz SOYSAL (42114)
Alaattin KARAKAYA (218740)
Ali KOÇYİĞİT (218736) )
Aslı Yanıklar KAŞLI1 20399)
Ayhan DEMİR (36066)
Aykut KOCATMAZ (119180)
Aysel ERZİN (189868)
Deniz ERDENİZ (29136)
Dursun ARSLAN (107354)
Efsun ERBAŞ (194094)
Faruk KURT (26017)
Fatih SAZAK (104705)
Halil İbrahim BAKIRTAŞ (33412)
İbrahim ALTINKAYNAK (40264)
Kenan ASTAN (38489)
Mehmet İŞÇENEROĞLU (189972)
Merve KESKİN GÖRMEN (194353)
Nebahat Nevzat AKIN (29415)
Oğuzhan YAŞAR (39567)
Ömer Faruk BALABAN (21797)
Ramazan ÇETİN (33363)
Ramazan TEMEL (107730)
Salim DEMİRCİ (31600)
Serkan GÜNHAN (107372)
Songül YENİGÜN (190507)
Tolga KELEŞ (190062)
Yücel DAĞDELEN (42609)
Zuhal Zeren YILDIRIM (212452)
İstinaf Aşamasında Tutuklama Devam Kararı Veren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Üyeleri
Hayati KARAASLAN (40189)
Ayla ÜNAL (37064)
Ahmet DİLER (39571)
Temyiz Aşamasında Tutuklama Devam Kararı Veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyeleri
Hakan YÜKSEL (35152)
Mehmet ÖZTUNÇ (32201)
Ali Nevzat AÇIKGÖZ (29867)
Mustafa KARAYILDIZ (37235)
Faruk ŞENER (40129)