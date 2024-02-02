Bir işkence onlarca yargıç: 40 hakim insanlığa karşı suçlu bulundu

CBJ’nin Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK), tutukluluk ve adli kontrol süresince Antalya’da görevli yargı mensupları tarafından verilen kararlarda ağır hukuka aykırılıklar bulunduğu, gerekçesiz oldukları, suçlama ile uyumlu delillendirme ve kişiselleştirme yapılmadığı sonucuna vardı.





HAAK, aynı zamanda isimleri geçen yargı mensuplarının meslekten çıkartmayı gerektiren disiplin cezası almaları ve tazminat hukuku bağlamında mesuliyetlerini gerektirdiği sonucuna vardı.





Amerika Birleşik Devletlerine gidiş-gelişinin olduğuna dair tespit





Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz’dan sonra tutuklanıp 2 yıl Antalya L Tipi Cezaevinde kalan 30 yıllık gazeteci Tuncer Çetinkaya, maruz kaldığı hak ihlallerini ve işkenceleri İnsan hakları ihlallerini izleme örgütü Crossborder Jurists’te (CBJ) şikayet etti.Gördüğü baskıya dayanamayarak ülkesini terk eden Çetinkaya, Türkiye hapishanelerinde yaşadıklarını Almanya’daki Warendorf Christuskirche’te şöyle anlattı: “Ölmem için ameliyattan sonra 10 saat çırılçıplak bir odada, doktor ve hemşire olmadan bekletildim.”Yaşadığı hak ihlallerini CBJ’ye taşıyan Çetinkaya, hukuksuz şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını, bu süreçte görev yapan yargı mensuplarının hukuki sorumluluklarının tespitini talep etti.Yaptığı değerlendirme sonrasında HAAK, incelediği işlem ve kararlarda imzaları bulunanlar hakkında en azından, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK md.109)” ve “İnsanlığa karşı suç (TCK md. 77)” suçlamasıyla suç soruşturması açılması gerektiğine vardı.Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):Antalya Cumhuriyet Başsavcısı – (1). Ramazan SOLMAZ (38544)Tutuklama Talep Eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili– (2). Sinan TÜR (40905)Soruşturmayı yürüten ve iddianame hazırlayan Antalya Cumhuriyet Savcısı- (3). Ömer YURDUSEV (41941)Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):Silahlı Terör Örgütü ÜyeliğiAnayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Tesebbüs EtmeTutuklama Kararı Veren Hakim(lik)Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği: (4). Mutlu ÇAT (41865)Tutuklama Talep ve Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:Sosyal medya paylaşımları ekran çıktılarıZaman Gazetesi bölge temsilciliği yapmasıCihan Haber Ajansı’nda muhabirlik yapmasıBenzer suçlamalara muhatap başkaca tutuklu kişiler ile arkadaşlık bağının olması“Ülkemizde demokrasi yok, diktatörce uygulamalar var” şeklinde görüşleri dile getirmesi,Bank Asya’da hesabının olmasıİkametinde 2 adet Fethullah Gülen’e ait kitap bulunmasıİddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler(Tutuklama talep ve kararında dayanak olarak kullanılan bilgiler- 7.3.2017 tarihli iddianame için)Bylock kullandığına dair MİT tarafından yapılan belirleme (7.4.2017 tarihli iddianame için)Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim/SavcılarAhmet Cengiz SOYSAL (42114)Alaattin KARAKAYA (218740)Ali KOÇYİĞİT (218736) )Aslı Yanıklar KAŞLI1 20399)Ayhan DEMİR (36066)Aykut KOCATMAZ (119180)Aysel ERZİN (189868)Deniz ERDENİZ (29136)Dursun ARSLAN (107354)Efsun ERBAŞ (194094)Faruk KURT (26017)Fatih SAZAK (104705)Halil İbrahim BAKIRTAŞ (33412)İbrahim ALTINKAYNAK (40264)Kenan ASTAN (38489)Mehmet İŞÇENEROĞLU (189972)Merve KESKİN GÖRMEN (194353)Nebahat Nevzat AKIN (29415)Oğuzhan YAŞAR (39567)Ömer Faruk BALABAN (21797)Ramazan ÇETİN (33363)Ramazan TEMEL (107730)Salim DEMİRCİ (31600)Serkan GÜNHAN (107372)Songül YENİGÜN (190507)Tolga KELEŞ (190062)Yücel DAĞDELEN (42609)Zuhal Zeren YILDIRIM (212452)İstinaf Aşamasında Tutuklama Devam Kararı Veren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ÜyeleriHayati KARAASLAN (40189)Ayla ÜNAL (37064)Ahmet DİLER (39571)Temyiz Aşamasında Tutuklama Devam Kararı Veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ÜyeleriHakan YÜKSEL (35152)Mehmet ÖZTUNÇ (32201)Ali Nevzat AÇIKGÖZ (29867)Mustafa KARAYILDIZ (37235)Faruk ŞENER (40129)