Samanyolu Haber /Gündem / Bir Mafya sevdalısı AKP'li : Burhan Kuzu /30 Mayıs 2020 10:40

Bir Mafya sevdalısı AKP'li : Burhan Kuzu

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesinde rol aldığı iddia edilen Burhan Kuzu'nun 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u da TBMM'de ağırladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

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İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla ortaya koyduğu eski AK Parti milletvekili Prof. Burhan Kuzu’nun kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan ve son dönemde mafya babası Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre Güniz Akkuş, o dönem Kuzu’ya ait olan makam odasında Kuzu’nun koltuğunda oturdu. Ayrıca Kuzu’ya tahsis edilen makam aracına da bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.


Fotoğraftaki makam aracı TBMM'nin Burhan Kuzu'ya tahsis ettiği araç    


Güniz Akkuş: Benim tüm bakanlarla resmim var

Kuzu, Güniz Akkuş’un AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek istemek için Meclis’e geldiğini savundu. Güniz Akkuş ise gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafların Burhan Kuzu’yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini söyledi.

Akkuş, konuyla ilgili şunları anlattı: Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var. Kuzu’nun makam aracına bindim. Milletvekili aday adayı olunca görüşmelere vs. gidiyoruz. Makam aracına tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı. Ben karate Türkiye şampiyonuyum. O da Anayasa Komisyonu Başkanı’ydı. Burhan Hocam derdi ki, ‘Senle kurula girelim beni kızdıranlara tekme at.’ Düşmanlarım, Sedat Peker yanlıları bana çamur atıyor. Ben mafya değilim.
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