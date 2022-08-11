Samanyolu Haber /Dünya / Bir milyon Somalili kuraklıktan kaçıyor /11 Ağustos 2022 20:38

Bir milyon Somalili kuraklıktan kaçıyor

Doğu Afrika ülkesindeki yıkıcı kuraklık nedeniyle bir milyon Somalili kendi bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. Sayı giderek artıyor.

SHABER3.COM

Dünya genelinde devam eden aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen bölgelerden biri de Doğu Afrika oldu. Ülkede yıkıcı kuraklık nedeniyle 2021'in başından bu yana bir milyon Somalili kendi bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. 


2021'in başından bu yana, su kaynaklarının kuruduğu, hayvanların öldüğü ve tarlalardaki yiyeceklerin kuruduğu bir milyon insan köylerini terk etmek zorunda kaldı. 


Konuyla ilgili açıklama yapan yardım kuruluşları gelişmiş ülkelerden çok geç olmadan daha fazla mali destek talep ediyor. 

Birleşmiş Milletler'e göre, Doğu Afrika'daki Somali'de bu yıl meydana gelen yıkıcı kuraklık, şimdiden 750 bin kişiyi geleneksel bölgelerinden uzaklaştırdı. 

Somali'deki Norveç Mülteci Konseyi (NRC) direktörü Mohamed Abdi, alarm zillerinin çaldığını söyledi. Somali'de 40 yıldır iki yıl üst üste kuraklık yaşanmadı. 2020'nin sonundan bu yana, normal bir yağışlı mevsimin kısmen başarısız olduğu dördüncü kez oldu.
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