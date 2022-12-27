Samanyolu Haber /Dünya / Bir Rus oligark daha gizemli şekilde öldü: Putin’i eleştirmişti /27 Aralık 2022 11:38

Bir Rus oligark daha gizemli şekilde öldü: Putin’i eleştirmişti

Rusya’nın Ukrayna işgalinde gizemli şekilde hayatını kaybeden Rus oligarkların sayısı artıyor. Son olarak Rus lider Putin’i eleştiren isimlerden biri olan dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, Hindistan’da kaldığı lüks otelin "penceresinden düşerek" hayatını kaybetti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya'nın eski milletvekillerinden dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, tatil için gittiği Hindistan'da hayatını kaybetti.

66. doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla gittiği Hindistan'ın Rayagada bölgesinde lüks bir otelde kalan Antov'un otelin üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Vladimir oblastında yerel milletvekili olarak görev yapmaya devam eden ve ülkenin en zengin siyasetçileri arasında yer alan Antov'un ağır yaralı halde otelin havuzunda bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede hayata veda ettiği belirtildi.

TATİLE GİTTİĞİ ARKADAŞI DA GEÇEN HAFTA ÖLMÜŞTÜ
Rus basını olayın intihar olabileceğini yazsa da, olay öncesinde Antov'un Hindistan tatiline birlikte gittiği arkadaşlarından birinin de geçen hafta kalp kriz sonucu hayata veda etmesi soru işaretleri yarattı.

Antov, Ukrayna işgali nedeniyle Putin'i eleştiren isimlerden biriydi. Rus iş insanı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bir füze saldırısında sivillerin öldüğü görüntülerle ilgili “Buna terörden başka bir isim bulmak çok zor” sözleriyle dikkat çekmişti. Baskılar üzerine Antov geri adım atarak özür dilemiş, Putin'i her zaman desteklediğini söylemişti.

Evli ve bir çocuk babası Antov, Forbes Rusça'ya göre yıllık 157 milyon dolarlık bir gelire sahipti.

Son aylarda Rus iş dünyasının çok sayıda tanınmış ismi, tam olarak belirlenemeyen nedenlerden hayatını kaybetti. Eylülde de Rus enerji devi Lukoil’in Genel Müdürü Ravil Maganov, bir hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Gizemli ölümlerle ilgili sır perdesi aralanamazken bazı kesimler, Ukrayna savaşı sonrası Batı’nın art arda getirdiği yaptırımlar nedeniyle Rusya’da oligarklar arasında da büyük bir rekabet yaşandığını öne sürüyor.

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