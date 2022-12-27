Samanyolu Haber /Gündem / Aralarında soğuk rüzgarlar esen Kılıçdaroğlu ile Akşener’den sürpriz görüşme /27 Aralık 2022 11:30

Aralarında soğuk rüzgarlar esen Kılıçdaroğlu ile Akşener’den sürpriz görüşme

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak veren kararın ardından yaşanan gelişmelerde, araları açık olduğu ileri sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'da bir araya gelecek.

SHABER3.COM

23 Aralık günü tatile giren TBMM, 3 Ocak 2023’e açılacak. Tatile rağmen Ankara’da siyasi atmosfer hareketli… Millet İttifakı’nı oluşturan altı partiden ikisinin lideri bugün Başkent’te bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir görüşme yapacağı iki partinin yetkilileri tarafından doğrulandı. İki liderin ne zaman ve saat kaçta bir araya geleceği ise açıklanmadı.

İKİ LİDER ARASINDA POLEMİK
Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına dair “İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz” sözleri için, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener ise şu yanıtı vermişti: Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız…


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aralarında soğuk rüzgarlar esen Kılıçdaroğlu ile... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:42