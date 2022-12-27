Aralarında soğuk rüzgarlar esen Kılıçdaroğlu ile Akşener’den sürpriz görüşme

23 Aralık günü tatile giren TBMM, 3 Ocak 2023’e açılacak. Tatile rağmen Ankara’da siyasi atmosfer hareketli… Millet İttifakı’nı oluşturan altı partiden ikisinin lideri bugün Başkent’te bir araya geliyor.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir görüşme yapacağı iki partinin yetkilileri tarafından doğrulandı. İki liderin ne zaman ve saat kaçta bir araya geleceği ise açıklanmadı.





İKİ LİDER ARASINDA POLEMİK

Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına dair “İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz” sözleri için, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” ifadelerini kullanmıştı.





Akşener ise şu yanıtı vermişti: Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız…







