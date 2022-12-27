Parasızlıktan organlarını satmak isteyenler sosyal medyada grup kurdu

Ülkedeki ekonomik kriz ve artan enflasyonla birlikte yükselişe geçen yoksulluk sosyal medyada da kendini gösteriyor. Özellikle borçlarından bunalan yurttaşlar sosyal medyada açılan gruplarda böbreklerini ve karaciğerlerini satmak istiyor.







‘Böbrek ve organ arayanlar’ isimli grupta yurttaşlar kendi organlarını satışa çıkardığını yazıyor. Zor durumda olduğunu söyleyen bu kişiler sağlıklı olduklarını, her yere gelebileceklerini yazıyor.





KAN GRUPLARI PAYLAŞILIYOR

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, gruba yazılanlardan bazıları şöyle:





•V.K.: Maddi sıkıntılardan dolayı karaciğer veya böbrek bağışı yapmak istiyorum lütfen ciddi olanlar yazsın hiç bir sağlık sorunum yoktur.







•C.A.: Karaciğer bağışı yapılır. Sigara ve alkol kesinlikle kullanmamaktayım. Sağlık konusunda bir sorunum yoktur, lütfen ciddi olanlar dönüş sağlasınlar. Seyahat konusunda bir sorunum yoktur.





•U.H.: Merhabalar A (+) tek böbrek bağışı yapmak istiyorum. Sağlık problemim yoktur.





•A.Ş.: B(+) kan grubum. Böbreğimi paylaşmak istiyorum. Ciddi olan yazsın sadece lütfen.





•B.B.: B (+) böbrek bağış yapabilirim. Pasaport var ilgilenen varsa özelden yazabilir. Yer sorun değil her yere gelirim.





•Ç.C.: A (+) böbreğimi acil olarak satmak zorundayım. Kan grubu uyanlar lütfen dönüş yapsın. Allah arayanların da vermek isteyenlerin de yardımcısı olsun. Lütfen yönlendirebilecek olan varsa komisyonda veririm hiç önemli değil.





•M.B.: Merhaba. 27 Yaşındayım. Alkolüm, sigaram yok. Herhangi bir sağlık problemim yok. Borçlarımdan dolayı böbreklerimden bir tanesini makul fiyata satmayı düşünüyorum.





•K.K.: Ben böbreğimi satmak istiyorum. Bu kadar net yazıyorum çünkü 4 kızım var kiramı ödeyemiyorum, onlara bakamıyorum. Bu yüzden böyle bir karar verdim ve kararıma saygı duyulmasını istiyorum. Bir baba olarak kızlarım benden bir şey istediklerinde utanıyorum.





Organlarını satmak için ilan veren iki kişiye ulaşıp bunu neden yaptıklarını sorduk. A.K. isimli kişi bunun sebebini şöyle açıkladı: “Maddi açıdan zor durumdayım. Faturalarımı dahi ödeyemiyorum. Hiç başka çıkış yolum kalmadı. Son çare olarak bunu düşündüm.”





C.K. ise şunları söyledi: “Maddi imkânsızlıklar yüzünden buna mecbur kaldım. Çok fazla kredi borcum var. Çalışmak istiyorum, aylardır iş arıyorum ama bulamadım. Çok çaresiz durumdayım.”





TRENDLERDE ARTIŞ

İnternetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görülmüştü. Trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 artmıştı. Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekmişti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.





Daha önce de böbreğini satmak isteyen kişiler internete ilanlar vermişti. Samsun’da bir kişi böbreğini satmak isteyince gözaltına alınmıştı. İstanbul Sultangazi’de ise bir kişi otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı asmıştı. Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve sıfır-negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" denilmişti. İzmir’in Bornova ilçesinde bir yurttaş, böbreğini ‘acil’ olarak satışa çıkarmıştı. Büyükpark’ta bulunan bir ağaca telefon numarasıyla birlikte ‘acil satılık böbrek’ ilanı asan kişi, gerekçe olarak bankadan aldığı krediyi ödeyememesini göstermişti.



