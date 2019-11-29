Samanyolu Haber /Gündem / Bir siyanürle intihar daha /29 Kasım 2019 12:31

Bir siyanürle intihar daha

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı arabasında ölü bulundu. Camında ise siyanürle intihar ettiği yazan bir not vardı.

SHABER3.COM

Antalya’da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına hayatına son vereceğine dair mesaj gönderen Eren D.’nin aracının camına da siyanürle yaşamına son verdiğine dair bir not astığı kaydedildi.

ARKADAŞLARINA İNTİHAR MESAJLARI GÖNDERDİ

Olay, saat 21:00 sıralarında, Döşemealtı’da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan hayatına son vereceğini belirten mesajlar attı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.’nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SİYANÜRLE İNTİHAR NOTU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Eren D.’nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü. Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.’nin, aracının camına siyanürle yaşamına son verdiğine ilişkin not astığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir siyanürle intihar daha Sonraki Haber >>

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı'da konfetili rezalet!

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:23