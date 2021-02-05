Bir ülke daha Rus aşısına onay verdi





Lübnan ulusal haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın tescillenen ilk yeni tip Koronvirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'in ülkede kullanımına onay verdi.





Haberde, Sağlık Bakanı Hamed Hasan tarafından kurulan bilim komisyonunun, yalnızca lisanslı depolardan ithal edilmesi şartıyla, Sputnik V aşısının acil kullanım izni (EUA) kapsamında tesciline onay verdiği belirtildi.





Daha önce, Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe, Rusya hükümetine 200 bin doz Sputnik V aşısının yardım şeklinde sağlaması için çağrıda bulunmuştu.





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