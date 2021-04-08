Samanyolu Haber /Sağlık / Bir ülkeden daha AstraZeneca kararı /08 Nisan 2021 22:07

Bir ülkeden daha AstraZeneca kararı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, “acil kullanım” onayı alan Oxford-AstaZeneca aşısına ilişkin “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu yönünde ortaya çıkan yeni bulgular paniğe neden oldu.

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Birçok ülke AstaZeneca aşısını askıya alma kararı verirken, Avustralya da AstraZeneca'nın kullanımında değişikliğe gitti. Bundan sonra 50 yaş altına AstraZeneca aşısı değil Pfizer yapılacak.

Başbakan Scott Morrison, Avustralya Aşı Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) tavsiyesinin ardından artık 50 yaş altı kişilere AstraZeneca aşısının uygulanmayacağını açıkladı.

AstraZeneca'nın 50 yaş altı için düşük de olsa ciddi riskler içerdiğini belirten Morrison, "Mümkün olan en iyi tıbbi tavsiyeye dayanarak gerekli önlemleri alıyoruz" dedi. 

ATAGI ayrıca, nadir görülen kan pıhtılarının yalnızca ilk dozdan sonra geliştiğini belirterek halihazırda AstraZeneca'nın ilk dozunu yaptırmış olan 50 yaşın altındaki kişilerin ikinci dozlarını olabileceklerini de söyledi.

Nüfusun çoğunluğuna AstraZeneca uygulanması yönünde planlama yapılan Avustralya'da, bu yeni kararın aşılama hızını yavaşlatması bekleniyor. 
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