Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir yılda yüzde 40 reel kazanç! /08 Mayıs 2020 11:30

Bir yılda yüzde 40 reel kazanç!

Nisan ayında en yüksek reel kazancı yüzde 13,39 ile külçe altın sağladı. Altın alanların yıllık kazancı yüzde 40'ı aştı. Parasını dolara yatıran bir ayda yüzde 7,12 kazançlı çıktı.

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SAMANYOLUHABER- Altın hem aylık hem de yıllık olarak kazanç rekoru kırdı. Nisan ayında en yüksek reel kazancı yüzde 13,39 ile külçe altın sağladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre nisanda enflasyondan arındırıldığında Amerikan Doları yüzde 7,12, euro yüzde 5,25 kazandırdı. Parasını Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksine yatıranlar ise sadece yüzde 0,16 oranında kazanç elde edebildi. 

ALTINDA YILLIK KAZANÇ YÜZDE 40,1

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın yüzde 40,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. 

Yıllık değerlendirmede Amerikan Doları yüzde 7,17 ve euro yüzde 3,67 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 9,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye saati ile 11:20 itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 392 TL. Çeyrek altın ise 643 TL'den, Cumhuriyet altını 2 bin 593 TL'den satılıyor. 

Altının ons (31,1 gram) fiyatı ise 1,718 dolar. 
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