Samanyolu Haber /Sağlık / Bıraktıktan 10 yıl sonra vücut ancak kendine gelebiliyor /05 Ağustos 2020 15:50

Bıraktıktan 10 yıl sonra vücut ancak kendine gelebiliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Onkoloğu Andrey Kaprin, sigara içmenin kanser riskini 30 kat artırdığını belirterek, vücudun bıraktıktan 10 yıl sonra ancak kendine gelebildiğini söyledi.

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Sputnik'e konuşan Andrey Kaprin, kanser hastalığına yol açan etkenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaprin'e göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 15'i genetik kaynaklı. Böyle durumlarda yaş ve yaşam biçimiyle bağlantılı mutasyonların nasıl olduğu büyük önem taşıyor. Özellikle de sigara içmek kanser riskini 30 kat artırıyor, alkolün etkisi ise daha fazla.

Kişi genetik bakımdan çok sağlıklı bir aileden gelse bile akciğer, mesane kanseri gibi durumlar zararlı alışkanlıklardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Sigara içen bir kişinin vücudu, bu alışkanlığını bıraktıktan 10 yıl sonra ancak kendine gelebiliyor.

Kaprin ayrıca 65 yaşından sonra her 5 yılda bir, bağışıklığın kaldıramayacağı düzeyde hücresel mutasyonların sayısının yüzde 10 arttığını söyledi.
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