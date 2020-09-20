Samanyolu Haber /Spor / Bitiş çizgisinde herkesi şaşırttı! /20 Eylül 2020 20:45

Bitiş çizgisinde herkesi şaşırttı!

İspanya'da bugün bir koşuda bitiş çizgisini metreler kala bir sporcunun davranışı "Dünyada başarıdan da kıymetli değerler vardır." dedirtti.

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Koşu boyunca İngiliz sporcu James Teagle, yarışı İspanyol sporcu Diego Méntriga’nın önünde devam ettiriyordu. 

Son anda İngiliz sporcu Teagle yolu karıştırdı ve bariyerlere çarparak durabildi. İspanyol atlet Méntriga öne geçti. 

Ancak bitiş çizgisine gelindiği sırada Diego Méntriga (sağda) durdu, rakibi İngiliz sporcu James Teagle’nin yarışı üçüncü bitirmesine izin verdi.

İspanyol sporcu bu hareketi ile herkesin takdirini kazanırken, akıllara futbol sahalarında hakemi yanıltmak için bilerek düşen futbolcular getirdi.

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