Blinken ile Lavrov yüz yüze görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Arktik Konseyi toplantısı amacıyla bulundukları İzlanda'da bir araya geldi. Blinken-Lavrov buluşması ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasında doğrudan yapılan en üst düzey görüşme oldu.





Rus Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmenin "yapıcı" olduğunu açıkladı. Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada "Moskova-Washington ilişkilerindeki sağlıksız durumun üstesinden gelinmesine olan ihtiyaç konusunda bir anlaşma var" dedi. Washington'dan yapılan açıklamada da yaklaşık iki saat süren görüşmenin "yapıcı" ve "verimli" geçtiği belirtildi.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu görüşmede Blinken'in Rus mevkidaşına, Washington'un çekilme açıklamasına karşın Ukrayna sınırında yoğun biçimde konuşlandırılan Rus birliklerinden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade ettiğini açıkladı. Bakanlık Blinken'in ayrıca ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumundan ve muhalif örgütlere yönelik "baskılardan" dolayı huzursuz olduğunu aktardı. ABD'li üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada somut bir ilerleme kaydedilmese de görüşmelere ilişkin "verimli, yapıcı, saygılı ve dürüst" nitelemesi yaptı.





Ocak ayında başkanlık görevini üstlenen Biden selefi Donald Trump'ın aksine Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulunmuş ve bir konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmişti.





Blinken: Öngörülebilir ve istikrarlı ilişki istiyoruz

Reykjavik'teki görüşme öncesinde Blinken, "Görüşümüz Rusya ve ABD liderleri iş birliği içinde çalışabilirlerse dünya daha güvenli bir yer haline gelebilir" demiş, "Ama eğer Rusya bize, ortaklarımıza, müttefiklerimize karşı saldırgan bir biçimde hareket ederse buna karşılık veririz" diye de eklemişti. ABD Dışişleri Bakanı, Washington'un Moskova ile "öngörülebilir ve istikrarlı" bir ilişki arzusunda olduğunu söylemişti.





Lavrov da bu açıklamalara cevaben "Görüşmelerin dürüst ve karşılıklı güvene dayalı olması konusunda anlaşırsak istisnasız tüm konuları müzakere etmeye hazırız" demişti. Rus bakan, ülkesi ile ABD arasında "ciddi farklılıklar” bulunduğunu ancak iki ülkenin "çıkarların buluştuğu alanlarda" iş birliği yapması gerektiğini söylemişti.





Arktik Konseyi'nin üyeleri ABD, Rusya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'ten oluşuyor.