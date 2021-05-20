İkinci dönem için FDP’den tam destek





BÜYÜK koalisyon hükümetini oluşturan CDU/CSU ile SPD’nin ortak aday gösterdiği ve 12 Şubat 2017’de yapılan seçimde geçerli 1239 oydan 931’ini alarak Almanya’nın 12’nci Cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier, şu ana kadar yeniden aday olup olmayacağı konusunda görüş belirtmedi. Alman Anayasası’nın 54’üncü maddesine göre Federal Meclis seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip 40 yaşını doldurmuş her Alman vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır ve en fazla iki dönemle sınırlandırılmıştır. 23 Mayıs 1949’da Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı FDP’li Theodor Heuss’du. Heuss, 12.09.1949’dan 12.09.1959’a kadar iki dönem görev yaptı. Yerine geçen CDU’lu Heinrich Lübke de 13.09.1959-30.06.1969 tarihleri arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı.

SPD’li Gustav Heinemann 01.07.1969-30.06.1974, FDP’li Walter Scheel 01.07.1974-30.06.1979, CDU’lu Karl Carsten 01.07.1979-30.06.1984, CDU’lu Richard von Weizsaecker 01.07.1984-30.06.1994, CDU’lu Roman Herzog 01.07.1994-30.06.1999, SPD’li Johannes Rau 01.07.1999-30.06.2004, CDU’lu Horst Köhler 01.07.2004-31.05.2010, CDU’lu Christian Wulff 30.06.2010-17.02.2012, bağımsız Joachim Gauck 18.03.2012-18.03.2017 tarihlerinde cumhurbaşkanı olarak görev yaptılar.





İKİ ERKEN İSTİFA

Almanya’nın 9’uncu Cumhurbaşkanı Horst Köhler seçildiği halde ikinci dönemi bitirmeden istifa etmek zorunda kaldı. Köhler, Mayıs 2012’de Afganistan’daki Alman askerlerini ziyaret dönüşü uçakta verdiği bir demecinde, “Biz Almanya’nın güvenliği için Afganistan’dayız. Bizim gibi dış ticarete dönük, dış ticarete bağımlı bir ülke çıkarlarımızın korunması için gerekirse askeri müdahalede bulunmalı” demesi yüzünden ağır eleştirilere hedef oldu. Çeşitli kesimlerden gelen eleştiriler yüzünden Cumhurbaşkanı Köhler ikinci 5 yıllık dönemde daha birinci yılını bile doldurmadan istifa edip görevi bıraktı. Horst Köhler’in yerine geçen Christian Wulff da evini satın alabilmek için tanıdık bir iş insanının eşinden düşük faizli kredi alma, Sylt’te yaptığı kısa tatilin parasını bir Alman film yapımcısına ödettirme suçlamalarına hedef oldu. Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine daha iki yılı bile doldurmadan Christian Wulff 17 Şubat 2012’de istifa edip görevden ayrıldı.