Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı /08 Haziran 2023 14:15

Bloomberg: Kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı

8 Haziran 2023 Dolar-Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar ve Euro güne yine rekorlar başladı. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında, Dolar ve Euro alış satış fiyatlarında son durum.

SHABER3.COM

TL dün dolar karşısında %7.2 ile 2021 sonundaki kur krizinden beri en büyük günlük değer kaybını yaşarken; işlemciler dünü kamunun yön belirleyici olduğu bir yapıdan daha serbest piyasaya geçiş dönemi olarak gördüler.

Halktv.com'un haberine göre seçimlerin ardından sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi programları da dahil ekonomideki sorunlarla mücadele etmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atadı.

Şimşek dünkü mesajlarında, öngörülebilirliği artırmak için "kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" derken, ilk önceliğini "ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak" olarak ifade etti.

Dolar ve euro bugün de rekor serisine devam ediyor
Tüm bu gelişmelerin ışığında döviz kurlarındaki yangın ise bugün de sürüyor...

Dolar ve euro yeni güne bir kez daha rekorlar serisiyle başladı.

Dolar 23,31 seviyesine yükselirken, Euro 25,45'den işlem görüyor.

Euro bankalarda 26 liranın üzerine çıktı
Bankalarda ise dolar 24,39, euro 26,14 liradan el değiştirdi.

Son dakika haberine göre kamu bankaları müdahaleye başladı. Bloomberg‘ün aktardığına göre kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı. Saat 13:53 itibariyle dolar/TL kuru 23,36.

Piyasalarda 'Şok Faiz Artışı' Beklentisi: 'Merkez Bankası'nın bir mesaj vermesi gerekiyor!' Piyasalarda 'Şok Faiz Artışı' Beklentisi: 'Merkez Bankası'nın bir mesaj vermesi gerekiyor!'

Piyasaları ne bekliyor?
Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün dövizde yaşanan bugün beklenmemeli. Piyasalarda daha önceki bu denli yüksek değer kayıplarında yaşanan panik havası da yok. Aksine normalleşme bakış açışı var bu önemli" dedi.

Piyasanın ekonomi kadrolarında daha hızlı atamalar görmek istediğini belirten aynı işlemci, "Her gün resmi gazete bekliyoruz, gelmeyince 'acaba ne oldu?' diyoruz." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bloomberg: Kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:32