Bloomberg: Kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı

TL dün dolar karşısında %7.2 ile 2021 sonundaki kur krizinden beri en büyük günlük değer kaybını yaşarken; işlemciler dünü kamunun yön belirleyici olduğu bir yapıdan daha serbest piyasaya geçiş dönemi olarak gördüler.







Halktv.com'un haberine göre seçimlerin ardından sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi programları da dahil ekonomideki sorunlarla mücadele etmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atadı.





Şimşek dünkü mesajlarında, öngörülebilirliği artırmak için "kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" derken, ilk önceliğini "ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak" olarak ifade etti.







Dolar ve euro bugün de rekor serisine devam ediyor

Tüm bu gelişmelerin ışığında döviz kurlarındaki yangın ise bugün de sürüyor...





Dolar ve euro yeni güne bir kez daha rekorlar serisiyle başladı.





Dolar 23,31 seviyesine yükselirken, Euro 25,45'den işlem görüyor.





Euro bankalarda 26 liranın üzerine çıktı

Bankalarda ise dolar 24,39, euro 26,14 liradan el değiştirdi.





Son dakika haberine göre kamu bankaları müdahaleye başladı. Bloomberg‘ün aktardığına göre kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı. Saat 13:53 itibariyle dolar/TL kuru 23,36.







Piyasalarda 'Şok Faiz Artışı' Beklentisi: 'Merkez Bankası'nın bir mesaj vermesi gerekiyor!' Piyasalarda 'Şok Faiz Artışı' Beklentisi: 'Merkez Bankası'nın bir mesaj vermesi gerekiyor!'





Piyasaları ne bekliyor?

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün dövizde yaşanan bugün beklenmemeli. Piyasalarda daha önceki bu denli yüksek değer kayıplarında yaşanan panik havası da yok. Aksine normalleşme bakış açışı var bu önemli" dedi.





Piyasanın ekonomi kadrolarında daha hızlı atamalar görmek istediğini belirten aynı işlemci, "Her gün resmi gazete bekliyoruz, gelmeyince 'acaba ne oldu?' diyoruz." dedi.

