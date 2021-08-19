Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Sekreteri Guterres'ten yeni Taliban açıklaması /19 Ağustos 2021 21:54

BM Genel Sekreteri Guterres'ten yeni Taliban açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yönetimi ele geçiren Taliban yönetimiyle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.

"Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil"

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil" yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.
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