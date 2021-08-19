Samanyolu Haber /Gündem / Aşı olan taraftarlara maç bileti hediye /19 Ağustos 2021 21:51

Aşı olan taraftarlara maç bileti hediye

Koronavirüse karşı aşılama hızını artırmak için Göztepe Spor Kulübü'nden yeni bir adım geldi. Göztepe yönetimi, aşı olan taraftarlara maç bileti hediye etme kararı aldı.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, aşı kampanyası başlattı. Göztepe, 2 doz Koronavirüs aşısı olup kampanyaya başvuran ilk 500 taraftarına birer maç bileti verileceğini duyurdu.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında pazar günü Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, aşı kampanyası başlattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 doz aşısını olan ve kampanyaya katılım için başvuru yapan passolig kartı sahibi ilk 500 taraftara, bir iç saha maçı bileti tanımlanacağını duyurdu.

Taraftarların maça girebilmeleri için 2 doz aşı olması ve son aşının üzerinden 14 gün geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Taraftarlarımızın yaptığımız çağrıya göstermiş olduğu olumlu yorumlarla Gürsel Aksel'e yeniden hep birlikte dönebilmek için Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararla; 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren goztepe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza, başvurdukları tarihten sonraki ilk iç saha maçına bilet tanımlanması kararlaştırılmıştır. Katılım için resmi sitemizden yapılacak başvurularda bilet tanımlaması için T.C. Kimlik Numarası, HES kodu ve HES uygulamasından alınacak aşı kartı gereklidir."
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