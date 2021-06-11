Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belli oldu /11 Haziran 2021 20:07

BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belli oldu

Brezilya, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gana ve Gabon 2022-2023 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak.

SHABER3.COM

BM Güvenlik Konseyi'ne 5 yeni geçici üye seçildi.193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, Latin Amerika ve Karayipler grubundan Brezilya, BMGK geçici üyeliğine seçildi.

Afrika grubunda Gana ve Gabon birer koltuk kazanırken Asya-Pasifik grubundan BAE konsey üyesi oldu.Doğu Avrupa grubundan ise Arnavutluk konseye iki yıllığına geçici üye olarak seçildi.

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2022'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Tunus, Vietnam, Nijer, Estonya ve Saint Vincent Grenadinler'in görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belli oldu Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:20