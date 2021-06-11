Bakan Koca'dan BioNTech aşıları için saat uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının bir flakonunda altı doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra altı saat içinde kullanılması gerektiğini duyurdu. Flakonun bu saat sonunda kullanılamaz hale geldiğini belirten Koca, ayrıca ulaşım sektöründe çalışanlar için de aşı randevusu açılacağını söyledi.







Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda BioNTech aşısı için, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" uyarısında bulundu.





Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil olduğunu ifade eden Koca, "Yarından itibaren aşılarını olabilirler" diye belirtti.