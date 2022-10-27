BM İnsan Hakları Raportörü'nden Şebnem Korur Fincancı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü Mary Lawyor, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ilişkin açıklamasında “Fincancı’nın keyfi olarak gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin derin endişe duyuyorum” dedi.
BM İnsan Hakları Raportörü Mary Lawyor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adliyeye sevk edilen TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ilişkin şunları söyledi:
“Önde gelen Kadın İnsan Hakları Savunucusu Şebnem Korur Fincancı’nın polis tarafından keyfi gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin derin endişe duyuyorum. Bu davayı yakından takip edeceğim”