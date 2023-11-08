BM: İsrail'in operasyonlarında yanlış bir şeyler var

Guterres, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının da BM'nin her yıl raporladığı çatışmalardaki çocuk ölümlerinden çok daha fazla olduğuna da dikkat çekti. BM Genel Sekreteri, "Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuk öldürüldü, bu da açıkça bu askeri operasyonların gerçekleştiriliş şeklinde bir hata olduğuna delalet" diye konuştu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen sivillerin sayısının İsrail'in Hamas militanlarına karşı operasyonlarında "bir şeylerin yanlış olduğunu açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti.Guterres, "Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullandığında yaptığı ihlaller var. Ancak, askeri operasyonlarla öldürülen sivillerin sayısına bakıldığında da açıkça yanlış olan bir şeyler var" diye konuştu. BM Genel Sekreteri, Filistin halkının her gün yaşadığı korkunç insani tabloyu görmenin İsrail'in de çıkarına olmadığını belirterek, "Bu, küresel imajı açısısından İsrail'e de fayda sağlamıyor" dedi.ABD ve AB'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 400 kişi öldürülmüş, 240'tan fazla kişi de rehin alınmıştı. İsrail bu saldırı sonrası Gazze Şeridi'ne yoğun bir bombardımana başlamıştı. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in söz konusu operasyonlarında öldürülenlerin sayısının 10 bin 569'u bulduğunu, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324 çocuk hayatını kaybetti.