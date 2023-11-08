Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partili başkanın öldürüldüğü ortaya çıktı /08 Kasım 2023 20:39

Zafer Partili başkanın öldürüldüğü ortaya çıktı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 3 gün önce kaybolan, dün ise ormanlık alanda otomobilin içinde ölü bulunan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şahin’in taşla başına vurularak öldürüldüğü olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç gün önce ortadan kaybolan ve kayıp bilgisi verilen Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı, üç çocuk babası 59 yaşındaki Ramazan Şahin, dün Kocabel Ormanlık Alanı’nda otomobilinde ölü olarak bulunmuştu. Şahin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, yaptıkları teknik takip sonucu Şahin’in ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

İTİRAF ETTİ

Şahin’in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşadıkları tartışmanın ardından Şahin’in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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