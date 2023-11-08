Silahlı soyguncular Neymar'ın kızını kaçırmak istedi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Brezilya Milli Takımı'nda Uruguay mücadelesinde ciddi şekilde sakatlanan ve yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağı açıklanan Neymar'ın sıkıntıları bitmiyor.



Neymar'ın eşi Bruna Biancardi'nin Sao Paulo'daki evine silahlı soyguncular girdi.



3 kişi oldukları belirtilen soyguncular evde bulunan Biancardi'nin anne ile babasının ellerini bağladı. Brezilyalı yıldızın yeni doğan kızı Mavie ve eşi Biancardi'yi soran saldırganlar komşuların olayı fark etmesi ve güvenliği aramasının ardından kaçtı.



Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından olaya dair yapılan açıklamada "Son gelişmelere göre, 3 silahlı adamın eve girdiği ve 50 - 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Biancardi ise olayın ardından Instagram'da "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması" açıklamasını yaptı.



Neymar da bir mesaj yayınlayarak, "Tanrıya şükür herkes iyi" dedi.