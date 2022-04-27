BM Raporu: Tüm dünyada afetler kapıda

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir rapor, iklim değişikliğiyle beraber insan faaliyetleri ve davranışlarının dünya çapında artan sayıda felakete katkıda bulunduğunu ortaya koydu.





BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından dün yayınlanan Küresel Değerlendirme Raporuna göre, mevcut eğilimler sürdüğü takdirde, orta ila büyük ölçekli afet olaylarının sayısının 2030 yılına kadar yılda 560'a ya da günde 1,5 afete ulaşacağı tahmin ediliyor.





YOKSULLUĞUN TETİKLEYİCİSİ





Rapora göre, 2030 yılına kadar iklim değişikliği ve afetlerin etkileri nedeniyle tahmini 37,6 milyon kişinin daha aşırı yoksulluk koşullarında yaşayacak ve en kötü durum senaryosunda 2030 yılına kadar 100,7 milyon kişi daha yoksulluğa itilecek.





Son 20 yılda, her yıl 350 ila 500 arasında bu tür felaketler meydana geldi. Bu sayılar, önceki 30 yıldan beş kat daha yüksek. Raporda, bu felaketlerin maliyetinin son on yıl boyunca yılda ortalama 170 milyar ABD doları olduğu kaydedildi. Bu etkinin odak noktası, yüksek gelirli ülkelerde ve üst orta gelirli ülkelerde sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2'ye kıyasla, ulusal GSYİH'lerinin ortalama yüzde 1'ini afetlerde kaybeden düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülkeler oldu.





'AFET RİSKİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ERTELENMEMELİ'





Ekonomik kaybın en büyük payı Asya-Pasifik bölgesi içinde bulunuyor. Bu bölgedeki ülkeler her yıl GSYİH'nın ortalama yüzde 1,3'ünü afetlerde kaybediyor. Rapora göre Afrika, GSYİH'nın ortalama yüzde 0,6'sını afetlerde kaybetmesiyle en çok etkilenen ikinci bölge durumunda bulunuyor. Raporda, daha fazla ülkenin afet riskini azaltma stratejileri benimsemesine rağmen, son beş yılda önceki beş yıla göre daha fazla insanın afetler nedeniyle öldüğü ya da etkilendiği ifade edildi. Raporu New York'taki BM merkezinde sunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, "Kaybedecek zaman yok. Dünya çevresindeki mevcut belirsizlikler eyleme engel olmamalı. Gecikme bir seçenek değil. Afet riskinin azaltılmasına yönelik yatırımları ertelemeyi artık göze alamayız. Herkes için daha sürdürülebilir, daha dayanıklı ve daha adil bir gelecek yaratacaksak, 21. yüzyılın sistemsel zorlukları sistematik düşünmeyi, koordinasyon ve müdahaleyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.





UNDRR Başkanı Mami Mizutori de raporun lansmanında, "2030 yılına kadar afet kayıplarını önemli ölçüde azaltmak istiyorsak, önümüzdeki sekiz yılın yönetim, finans ve davranışta dönüşüm gerektirdiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz" dedi.