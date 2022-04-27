Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'tan ayetlerle Gezi'siz Gezi mesajı /27 Nisan 2022 13:27

Bülent Arınç'tan ayetlerle Gezi'siz Gezi mesajı

Gezi Davası'nda verilen ağır cezaların ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ayetlerle yaptığı sosyal medya paylaşımında adil yargılanma hakkıyla ilgili mesajlar verdi.

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Gezi Parkı protestoları sırasında Başbakan Yardımcılığı görevinde olan Bülent Arınç, eylemlere yönelik dava kapsamında verilen cezaların ardından bir açıklama yaptı.

Arınç, Gezi Parkı eylemleri ve davanın adını açıkça anmaktan kaçındığı açıklamasında Kuran'daki sureler ve hadisler üzerinden "adalet" mesajı verdi.

Arınç, "Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur" dedi.

Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ey iman edenler!

Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

Bir başka Ayet-i Kerime’de ise şöyle şöyle zikrediliyor:

“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.”

(Nahl/90)

“Adl” sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. 

Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin."

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