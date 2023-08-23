Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Erdoğan’ın Kıbrıs açıklamalarına cevap /23 Ağustos 2023 10:16

BM'den Erdoğan’ın Kıbrıs açıklamalarına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Pile’de yapılacak yol inşaatı konusunda gösterdiği tavrı eleştirmesi ve BM’nin tarafsızlığını kaybettiğini söylemesine BM Sözcüsü’nden yanıt geldi. Sözcü, Barış Gücü askerlerinin yetkileri kapsamında hareket ettiklerini söyledi.

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New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in basın sözcüsü Stephane Dujarric, bir soru üzerine Erdoğan’ın açıklamalarına değindi.

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Barış Gücü askerlerinin sergilediği tavrı eleştirerek BM’nin tarafsızlığını yitirdiği sözlerini Sözcü Dujarric’e sordu.

Dujarric soruya verdiği yanıtta “Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya tepki olarak gelen bazı açıklamalar hakkında yorum yapmak bana düşmez. Barış Gücü askerleriyle ilgili bazı yorumlar gördüm. Elbette Kıbrıs'taki Barış Gücü misyonunun çalışmalarını destekliyoruz. Barış Gücü askerleri yetkilerine uygun olarak hareket etmişlerdir. Genel Sekreter, onlara yönelik saldırıyı kınarken çok netti. Tıpkı dünyanın dört bir yanında görev yapan herhangi bir BM Barış Gücü’ne yönelik herhangi bir saldırıyı açıkça kınadığımız gibi. Taraflara, gerilimi arttıracak ya da Kıbrıs'ta karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulma çabalarını tehlikeye atacak tek taraflı eylemlerden kaçınmaları yönünde uzun süredir yaptığımız çağrıyı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan dün konuya ilişkin açıklamasında “Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile Köyü’nde yaşayan Kıbrıs Türk’ünün kendi vatan topraklarını ulaşımını engellememek ne hukukidir, ne insanidir. Barış Gücü, gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi, gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir” demişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün denetiminde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM barış gücü askerleri tarafından engellenmiş ve bu esnada Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşanmıştı.
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