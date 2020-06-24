BM'den İsrail'e ilhak planından vazgeçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planı konusunda uyarıda bulundu. Guterres, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İlhak planının hayata geçirilmesi halinde bunun devletlerarası hukukun ağır bir ihlali olacağını, iki devletli çözüm umuduna ciddi bir şekilde zarar vereceğini ve yeni müzakere olasılığını yok edeceğini" söyledi. Bunu Ortadoğu sorununda bir "dönüm noktası" olarak nitelendiren Guterres, İsrail hükümetine plandan vazgeçme çağrısında bulundu.







Avrupalı vekillerden ortak mektup





Avrupa'nın 25 ülkesinden bin 80 milletvekili de kaleme aldığı ortak bir mektup ile İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme planı konusunda uyarıda bulundu. Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderilen açık mektup, gazetelerde de yayımlandı.





Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu planı ile uyumlu olarak, İsrail'in 1 Temmuz 2020'den itibaren Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhaka başlayabileceği hatırlatıldı. Böyle bir adımın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış umutları açısından "vahim" olacağı vurgulanarak, bunun aynı zamanda "uluslararası ilişkiler kurallarını ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı tehlikeye atacağı" belirtildi.





ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı planın, "parçalanmış Filistin toprakları üzerinde İsrail'in kalıcı denetimini teşvik ettiği, Filistinlilere egemenlik tanımadığı ve İsrail'e Batı Şeria'nın önemli kısımlarının tek taraflı ilhakı için yeşil ışık yaktığı" kaydedildi.





Vekiller mektupta, Avrupa ülkelerinin hükümetlerine ilhak planın dururulması için kararlılıkla harekete geçmeleri çağrısında da bulundu.Avrupa Birliği ve Almanya, İsrail'in ilhak planı devletlerarası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.





İsrail'in ilhak planı





İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal planı, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Ortadoğu planına dayanıyor. Trump'ın Ortadoğu planı, Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkanı sunarken, Batı Şeria'nın sadece yüzde 70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor. İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim bölgelerinin boşaltılmasını içermeyen plan, ayrıca İsrail'e stratejik önemi olan Ürdün Vadisi'ndeki "egemenliğini genişletme" hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra, Kudüs'ün ikiye bölünmeksizin İsrail'in başkenti olarak kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında hak iddia eden Filistinliler, Doğu Kudüs'ün de başkent olmasını istiyor.





İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planını hayata geçirip geçirmeyeceği belirsizliğini koruyor. İsrail'in planının uygulaması halinde, bölgede şiddetin artmasından kaygı duyuluyor.