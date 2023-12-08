Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Rusya'ya sert eleştiri /08 Aralık 2023 08:43

BM'den Rusya'ya sert eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca: Rusya Ukrayna'nın kritik sivil altyapısına yönelik sürekli saldırıları insani kayıplara yol açıyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılarının, aşırı kar yağışı ve soğukların etkili olduğu ülkedeki insani koşulları daha da kötüleştirdiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne açıklamalarda bulunan Jenca, Rusya'nın Ukrayna'nın "kritik" sivil altyapısına yönelik sürekli saldırılarının insani kayıplara yol açtığını ve Moskova'nın son dönemde başkent Kiev de dahil olmak üzere nüfusun yoğun olduğu bölgelere saldırılarını arttırdığını belirtti.

Ukrayna'nın dört nükleer enerji santraline yönelik riskleri de gündeme getiren Genel Sekreter Yardımcısı, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırılar derhal durdurulmalı. Bunlar uluslararası hukuk kapsamında yasak ve kabul edilemez." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

Zaporijya nükleer santralinin işgalden bu yana sekizinci kez tamamen devre dışı kaldığını da ifade eden Jenca, ülkenin batısındaki Khmelnitsky santrali yakınlarında da 29 Kasım'da birkaç patlama duyulduğunu belirtti.

BM insani yardım koordinatörü Ramesh Rajasingham da konseye ülkenin özellikle doğu ve güneyinde çok sayıda kişinin ısı, elektrik ve suya erişimden "yoksun" olduğunu söyledi. Rajasingham, "Milyonlarca çocuk, kadın ve erkek şimdi hastanelere, elektrik iletim sistemlerine, doğalgaza ve su kaynaklarına yönelik artan saldırılar nedeniyle çok ciddi zorluklarla karşı karşıya" dedi.

ABD: Rusya bu kış da insanları ısı ve elektrikten mahrum bırakmaya çalışacak

ABD Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood da konseye geçen kış "Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye ve insanları yılın en soğuk zamanında ısı ve elektrikten mahrum bırakmaya çalıştığını" hatırlattı.

ABD'nin Rusya'nın bu kış da bunu denemesini beklediğini belirten Wood, Rusya'nın "enerji altyapısını korumak için kurulan savunma sistemlerini hedef aldığı anlaşılan" hava saldırıları düzenlediğini kaydetti.

Rusya'nın BM büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyansky ise Batılı ülkeleri Ukrayna'daki insani durumla ilgili konsey toplantısını olağanüstü bir şey olmamasına rağmen "Rusya karşıtı hakaretler yağdırmak" için düzenlemekle suçladı.
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