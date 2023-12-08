Türkiye'deki bir kuyumcu dükkanı, ABD yaptırım listesine nasıl girer?

Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, 13 kişinin çeşitli ülkelerde bulunan şirket ve merkezler ağı üzerinden, önemli bir aracı görevi gördüğü belirtildi.



Açıklamada bu ağ üzerinden İran parasının, Tahran’ın Yemen’de destek verdiği ortaklarına ulaştırıldığı kaydedildi.



Maliye Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, “Husiler, İran’dan para ve destek almaya devam ediyor ve sonuç şaşırtıcı değil; sivil altyapı ve ticari nakliyeye yönelik sebepsiz saldırılar, deniz güvenliğinin sekteye uğraması ve uluslararası ticaretin tehdit edilmesi” dedi.



Husiler’in Ekim ayından bu yana füze ve insansız hava araçlarıyla, İsrail’de sivil altyapıyı ve Kızıldeniz’de faaliyet gösteren ticari deniz taşımacılığını tehdit eden saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği kaydedildi.



Açıklamada, “Bu tür adımlar bölgede istikrarsızlığı arttırıyor ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişlemesi riskini beraberinde getiriyor” denildi.



Yaptırım listesinde Türkiye’deki bir kuyumcu dükkanı ve Lübnan’daki bir şirket de var



OFAC açıklamasında, İran’da bulunan ve Husiler’e mali destek sağladığı belirtilen Sayid El Cemal adlı bir kişinin İran mallarının satışından elde edilen parayı Husiler’e ve İran Devrim Muhafızları’na aktardığı belirtiliyor.



Lübnan’da bulunan Hodroj Exchange adlı şirketin de Yemen’deki Husi yetkililerine para transferi için El Cemal ile birlikte çalıştığı kaydediliyor.



Açıklamada, bu para transferlerinin bazılarının Türkiye’de bulunan kuyumcu dükkanı ve döviz bürosu Pırlant İstanbul Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi ile koordine edildiği, şirketin adresinin Fatih’te olduğu yer alıyor.



Açıklamada adı geçen bir diğer şirket de Dubai’de bulunan Abu Sumbol General Trading şirketi.



Lübnan’daki Hodroj Exchange şirketinin sahibi Bilal Hudroj ve İstanbul’daki şirketin sahibi olarak geçen Ahmet Duri de yaptırım listesinde.



Yasadışı taşımacılık yaptığı iddia edilen işadamı Fadi Deniz’in (Fadi Gazogli) Deniz Capital Maritime Inc adlı bir şirket kurduğu; Türkiye ve Lübnan’da bulunan Vanessa Imex Group İthalat İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak geçen şirketlerin de sahibi olduğu belirtiliyor.



Uygulanan yaptırımlar kapsamında bu kişi ve şirketlerin ABD’deki malvarlıkları da bloke edildi.



ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında adı geçen şirket veya kişilerden bir açıklama gelmedi.



Husiler, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından Gazze’ye harekat başlatan İsrail ve Kızıldeniz’deki İsrail gemilerine karşı saldırılar düzenlediklerini belirtiyor.



İran ise bu saldırılarda rolü olduğunu reddediyor.



Görev gücü seçeneği değerlendiriliyor



ABD Savunma Bakanlığı, bu saldırılara karşılık verildiğini söylemekle birlikte, Amerikan gemilerinin hedef alınıp alınmadığının net olmadığını söylüyor.



ABD gemilerinin farklı ülkelerle bağlantılı olduğu belirtilen bazı ticari gemilere yönelik saldırıları önlediği biliniyor.



ABD, Kızıldeniz’deki benzer saldırıları caydırmak amacıyla bir donanma görev gücü oluşturulması seçeneğini de değerlendiriyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hafta başında yaptığı açıklamada müttefik ülkelerle bu konuda aktif görüşmeler yaptıklarını belirtmişti. Ancak bu konuda henüz somut bir karar alınmış değil.